MayorChef, las clases de cocina para mayores que triunfan en Leganés: "Hay una gran lista de espera"

'La Tarde' ha visitado el centro municipal Primero de Mayo de Leganés, donde han creado la escuela Mayorchef. En ella enseña a cocinar a señores mayores, sobre todo jubilados, los cuales en muchos casos no han cocinado en ningún momento de su vida. Esto se debe a que vivían en otra generación en la que solía ser la mujer la que se ocupaba de las labores del hogar. El chef Carlos Sáez es el profesor y jefe de cocina del restaurante madrileño Café Central.

Las clases en MayorChef se producen tres veces por semana, un alumno que ha asegurado no perderse una clase es Emilio. Ha confirmado ser un viudo, que no ha hecho un plato en su vida y se ha apuntado al curso para aprender y formarse como un buen cocinero. Ha comentado que le ha venido estupendamente, ha aprendido de todo: carne, pescado, arroces, carne, etc. Ha afirmado estar muy feliz y ha comentado entre risas: "Se aprende más que en MasterChef".

La idea surgió cuando el ayuntamiento se dio cuenta durante la pandemia que muchos hombres del municipio no sabían cocinar, "no sabían hacer nada". Se sentían solos y tenían la dificultad de tener que aprender a sobrevivir por sí solos. La iniciativa ha tenido un éxito inconmensurable, el jefe de cocina ha explicado: "Hay una gran lista de espera".

Carlos Sáez ha comentado que ve a sus alumnos con muchas ganas y que en muchos casos "han tenido que aprender a la fuerza". Ha comentado que son muy aplicados y que en su caso nunca había trabajado con personas mayores. Ha explicado con sorna que es como darle clases a su abuelo, pero más gruñones y rebeldes, pero ha asegurado que está muy contento.

Tenemos el caso de Ángel, que aprendió a manejarse entre fogones con 83 años, al quedarse viudo. Ahora está dispuesto a cualquier cosa. Ha confirmado que todos los platos que aprende los realiza de nuevo en su casa y le salen de fábula. Ha comentado que es lo peor del curso: "Sin duda fregar, se me hace duro, pero que lo hago gusto". Tras probar varios platos, la codirectora del programa, Pilar Cisneros, los calificó de diez y ha afirmado marcharse satisfecha.