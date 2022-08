Marta, embarazada con 16 años: "No podía imaginar que fuera a ser madre, pero no pensé en abortar"

Marta Páramo tiene hoy 27 años y es profesora. Está casada desde hace poco más de un año con Pablo y es madre de Lucía, que ya tiene diez años. Actualmente está embarazada de cinco meses. Es posible que hayas echado cuentas y te hayas dado cuenta de que Marta tuvo a su hija con tan solo 16 años. En 'La Tarde' hemos podido hablar con ella, quien nos ha contado que su hija de diez años está bien. "Pasando unos días con su padre", ha asegurado.

La joven nos ha contado que todo ocurrió en el año 2012, momento en el que se quedó embarazada. Llevaba varios años saliendo con su novio, Gonzalo, y estaba cursando primer de bachillerato. "Al principio, cuando vi que no me bajaba la regla, no lo quería asumir, no quería hacerme un test de embarazo", ha dicho Marta. Cuando se hizo finalmente el test, estaba en casa de una amiga. "Mi novio estaba fuera, estaba esperando", ha contado. Cuando salió positivo, se fueron.

"El padre de Lucía me dio un abrazo y me dijo que todo iba a salir bien. Yo estaba agobiada y tardé un par de semanas en decidir cómo contárselo a mis padres. Era lo que más miedo me daba porque realmente veía que era un hecho y tenía que tomar una decisión. Por un lado necesitaba tener a mi madre y por el otro no quería soltarles una bomba así, no sabía cómo iban a reaccionar", ha relatado.

Un día, antes de que su madre tuviera que ir a una reunión del colegio, le abordó en su habitación y se lo contó. "En ese momento se quedó bloqueada y yo me eché a llorar. La necesitaba muchísimo y estaba muerta de miedo", ha contado Marta. Fue en ese momento cuando su madre "se dio cuenta de que era una niña y me dijo que todo iba a salir bien, que no tuviese miedo y que no me preocupase".

Ahora que el Gobierno ha dado luz verde a la reforma de la Ley del Aborto, Marta ha querido dejar claro que desde el principio fue "muy afortunada porque el padre de Lucía fue mi valiente". Sí es cierto que ella tenía conocimiento de lo que era y de lo que suponía. "Cuando lo supe, tenía el reconocimiento de que había una vida humana dentro de mí", ha asegurado muy tajante. "Para mí en ese momento mi mayor miedo es que no estaba preparada para ser madre. No podía entender que yo fuera a ser madre pero no me paré y dije "quiero abortar". El padre de Lucía tampoco. Cuando se lo conté a mi madre, no me había planteado abortar", ha agregado la joven.