Manuel Iglesias: "Denunciamos el protocolo cruel, que no me dejen sentarme y ver morir a mi madre"

Rosario tenía 68 años e ingresó en el hospital el pasado 20 de enero por una infección de orina.Tenía además dos costillas rotas y cáncer de riñón en una fase muy avanzada...Tras 9 hora esperando en el box y tras hacerle una PCR como indica el protocolo, da positivo y la trasladan a planta Covid...

Rosario es mayor, tiene miedo y está sola... El viernes insiste en que al menos una persona de su familia pueda subir a verla, desde el hospital les dicen que no es posible aun residiendo en el mismo domicilio, ni aunque hayan pasado la enfermedad, ni aunque tengan la pauta de vacunación completa... El protocolo es el protocolo, les dicen...

En pleno 2022, con más del 86% de la población vacunada, ¿permitiríais que una persona mayor, con un cáncer avanzado y con dos vértebras rotas llevara ocho días ingresada en el hospital, sola y sin poder estar con su familia?



Esto le está ocurriendo a mi madre. Os cuento: — Manuel Iglesias (@manuid7) January 28, 2022

Comienza a empeorar y tienen que sedarla, en ese momento dejan que la familia entre a verla... cuando no abre los ojos, cuando no es consciente... Y así siguen pasando los días hasta que la luz de Rosario se apaga... Su familia ya no la volvió a ver... Muere sola, sin un último abrazo...

Manuel Iglesias es su hijo y cuando apenas han pasado unas horas del fallecimiento de su madre ha querido contarnos su historia desde la rabia que les da un protocolo tan estricto "Nosotros no culpamos a los sanitarios, nosotros denunciamos el protocolo cruel. Que no me dejen sentarme y ver morir a mi madre". La historia de Manuel y su madre Rosario es, lamentablemente, la historia de tantas otras familias que se han encontrado con un protocolo inflexible que no da lugar a la humanidad.