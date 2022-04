Lleva 7 años viviendo sin plásticos: "Compro todo a granel, con mis bolsas de tela. No es tan difícil"

El 31 de marzo, se aprobó la nueva ley de residuos. Entre ellos, hay 10 productos de plásticos desechables que estarán prohibidos aunque hay personas que llevan años sin vivir con estos plásticos de un solo uso.

Una de esas personas se llama Fernando y en 'La Tarde' hemos entrado a su casa para comprobarlo. "Llevo sin plásticos desechables desde 2015 porque generaba demasiados residuos plásticos y me cansé. Dije 'hasta aquí he llegado'", ha contado.

Nada más entrar, vemos una cocina reformada con unos armarios que guardan comida en envases de vidrio. "Compro todo a granel y lo meto en vidrio. Así está todo mucho más ordenado y más visual".









En la despensa de Fernando está también todo en tarros de cristal. Los fideos integrales, igual, así como las lentejas y su arroz.

Fernando se lleva sus bolsas de tela de algodón y lino, acude a una tienda a granel, y así no utiliza ningún tipo de plástico. "Me parece que es una forma muy sencilla de ahorrar bolsas innecesarias", cuenta. "Algunas veces me llevo los tarros para las especias y ya las tengo aquí directamente". Cúrcuma, por ejemplo (según ha contado a Cisneros).

??¿Es posible vivir sin plástico?



??@pcisneroscope se cuela dentro de la casa de Fernando, lleva sin plástico desde 2015



??¿Qué dice la legislación sobre esto?, ¿vamos por detrás de #Europa?



??https://t.co/gySWYMPPMLpic.twitter.com/sqMLO2E9Vx — La Tarde COPE (@LaTardeCOPE) April 7, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









En la nevera, tiene envuelta en trapos de cocina húmedos para conservar mejor los alimentos. "Aquí tengo espinacas, lechugas y acelgas. Así se conservan mejor durante mucho tiempo. Mejor que en una bolsa de plástico".

La copresentadora de 'La Tarde' también ha descubierto que se venden hasta el detergente para el lavavajillas a granel. "Si lo comparas con una marca normal, puede salirte igual de precio". Fernando usa estropajos de esparto y cuida al detalle que todo su hogar esté libre de plástico. Hasta el champú, que lo tiene en su baño en formato sólido.

"CARGAN EN LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO"

De la casa de Fernando, Pilar se ha ido con Alberto Vizcaíno a un supermercado. Es experto en residuos plásticos y ambientólogos. Ha acudido a este establecimiento para comprobar si estos productos se siguen vendiendo. En el caso de los platos de plástico, se están sustituyendo con otro tipo de materiales como el papel.

"Hemos cambiado vasos de plástico por otro tipo de plásticos más resistentes que aguantan más tiempo. Así cargan en la responsabilidad del usuario", cuenta el experto. Otra de las cosas que han visto: los cubiertos. "El etiquetado es distinto. Se están poniendo como reutilizables".









En el caso de las botellas de agua, se "limita su uso. Es el principal problema que va a tener la industria. Obtener plástico de la suficiente calidad que se adecúe a las normas". Así, en 'La Tarde' nos hemos fijado en esos productos. Algunos se han cambiado de forma muy positiva pero en otros se sigue sorteando la ley. "A los establecimientos a granel sí se puede acudir con nuestra bolsita para hacer nuestras compras", propone Vizcaíno.

Te puede interesar: