El llamamiento de las mujeres con dificultades para dedicarse a la pesca: "No me han dado la oportunidad"

La pesca es uno de los motores de Barbate, en Cádiz, y de todas las localidades costeras de la provincia. Un sector que, lamentablemente, tiene graves problemas. La copresentadora de 'La Tarde', Pilar Cisneros, ha estado en la Lonja de Barbate, desde donde ha visto de cerca las dificultades a las que se enfrentan los pescadores. Una serie de problemas que se traducen en la falta de relevo generacional y en las dificultades de las mujeres para poder dedicarse a la pesca.

Se calcula que en Andalucía hay unos 2.500 trabajadores dedicados directamente a la pesca pero en la provincia de Cádiz hay tan solo 67 mujeres, la mayor parte de ellas en cargos administrativos. Manuela y Mariló son hermanas y desde pequeñas han estado muy estrechamente ligadas a la pesca. Su abuelo le dejó el relevo a su tío, y él le trasladó todos sus conocimientos a sus sobrinas.

Manuela tuvo la oportunidad de conocer a su abuelo. "Murió muy joven pero nos dejó este legado, que es la mar", ha asegurado en 'La Tarde'. Ella estudió Mecánica Naval y ha contado que es muy "manitas" desde pequeña. "Me llama la atención la mecánica. Mi tío es nuestra referencia, en la vida general y en la mar", ha agregado.

Por su parte, Mariló es patrona de barco. Eso sí, a medias. "Tengo un título académico, pero necesito presentarme a un examen de la Marina Mercante y estar luego un año en un barco". ¿Cuál es el mayor problema al que se enfrenta? "Por ser mujer están todos muy orgullosos pero no tengo la oportunidad. Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento y decir que no hay relevo porque no se da la oportunidad de igualdad. Prefiero vivir con poco pero ser feliz y trabajando de lo que me gusta que de otra cosa", ha agregado Mariló. "Si hubiera nacido hombre, tendría mi propio barco", ha subrayado. Además, Mariló ha agregado que no le contratan "por ser mujer". Los motivos que le dan para no contratarle son que "me sentiría incómoda con tanto hombre a bordo, pero como no me han dado la oportunidad, no sé si estaría incómoda yo o ellos".

En último lugar, Manuela ha contado que ha llegado a trabajar en una draga con cuatro compañeros. "Si es difícil que alguien te dé un timón o un barco, más lo es que te dé una llave para arreglar el timón de un barco", ha asegurado. ¿Qué otras opciones le dan? "Cambiar el aceite, no he estudiado cuatro años para esto", ha contado.