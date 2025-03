Las llamadas spam podrían llegar a su fin: a partir de este día podrás identificar qué empresa te llama y denunciarla

¿Cuántas veces habrás estado echándote la siesta tranquilamente, y de repente, te ha sonado el teléfono? Lo coges, y resulta que es una de esas pesadas llamadas comerciales, que no te interesan, y que, a veces, incluso, intentan estafarte. Bueno, pues esta pequeña situación que te acabo de contar, podría llegar a su fin dentro de muy poco.

¿FIN DE LAS LLAMADAS SPAM?

Y aquí viene la nueva noticia: a partir del próximo mes de junio, va a entrar en vigencia una normativa que va a prohibir a las compañías contactar con los clientes a través de números de teléfonos móviles. Nos lo ha explicado en La Tarde Enrique García, portavoz de la OCU, la organización de consumidores y usuarios.

Una de las razones de que las empresas comerciales se sientan impunes ante esta situación, es la dificultad que tiene el usuario para localizar quién le ha hecho una llamada spam. Por eso, hasta ahora, no han cesado ese tipo de llamadas. García le ha explicado a Pilar García Muñiz que "la medida entra ahora el 7 de marzo entra en vigor pero se da un plazo de tres meses a las empresas para que se adapten".

Por eso, en los primeros meses de junio, las llamadas comerciales ya no se podrán hacer desde, por ejemplo, "un 609 como si fuera un teléfono móvil siempre desde un 800 o un 900 o con prefijos identificables". Así, ha asegurado García, "será también más fácil reconocer el origen de la llamada", y a partir de ahí "decidimos si queremos descolgar o no sí sobre todo también si queremos reclamar o no en función del contenido de esa llamada".

SE REDUCIRÁN LAS ESTAFAS

Evidentemente, ante esta medida, serán muchas menos las llamadas que recibiremos por parte de las empresas. Bien porque las habremos denunciado o porque ellas mismas verán que no les sale rentable llamarnos.

Aún así, habrá que tener cuidado, según nos ha contado Enrique García, a las condiciones que aceptamos en las páginas web de internet. "Lo peor es que autoricemos a esa empresa a que utilice nuestros datos para que otros nos hagan ofertas comerciales". Es por ello que allí "sin ser conscientes de ello", las empresas utilizan esa teórica autorización.