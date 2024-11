'Relatos de vida: Un nuevo amanecer' el documental de la esperanza para ayudar a pacientes con cáncer

Esta semana el tradicional Cine Cervantes de Sevilla ha sido testigo de la proyección de un trabajo documental verdaderamente conmovedor. Se ha estrenado la serie audiovisual 'Relatos de Vida: Un nuevo amanecer' que es el título que le han dado los profesionales del Hospital Virgen del Rocío, sus pacientes y las familias vinculadas a la Asociación Española Contra el Cáncer, a este proyecto audiovisual que ofrece testimonios e historias de superación de pacientes oncológicos.

HUVR 'Relatos de vida: Un nuevo amanecer' el documental de la esperanza para enfermos de cáncer

Uno de esos relatos es el de Patricia Cabrera, oncóloga, especializada en tumores pediátricos. El cáncer le ha acompañado prácticamente toda la vida, ya que le diagnosticaron un tumor de Ewing con 6 años. “Es un tumor renal que me afectó a todos los ganglios de la zona, me trataron con cirugía, me quitaron el riñón y me dieron quimioterapia y radioterapia”.

Patricia tiene recuerdos nítidos de esa vivencia, que fue en los años 70, incluso de la caída del pelo tras la quimioterapia. "Son recuerdos que se quedan grabados porque en el año 77 los padres no se podían quedar en planta en los hospitales, y recuerdo sentir una sensación de abandono y ansiedad absoluto". Cuando volvió al colegio recuerda como los niños le hacían correr para que se le cayera la peluca, entonces decidió que no se iba a poner nada en la cabeza para ocultarlo.

Su infancia y adolescencia quedó totalmente marcada por su enfermedad. "Los tratamientos me curaron, pero me dejaron secuela, me dejó afectada toda la columna vertebral y tuve que alternar corsé con yeso y hospitalizaciones, además de tracción nocturna, que son correas en la cama para estirarme".

Así estuvo al menos hasta los 18 años. A pesar de que médicamente era probable que no pudiera tener hijos, finalmente tuvo dos y fue toda esta experiencia vital la que hizo que quisiera dedicarse de lleno a cuidar al paciente oncológico. “De ir tantas veces a la consulta, le decía a mi madre, quiero estudiar medicina y ayudar a otras personas y conseguí ser oncóloga radioterápica y a dedicarme a curar los tumores infantiles”.

“Cuando me contrataron en el Hospital Virgen del Rocío yo sabía que todos los niños enfermos pasan por comités multidisciplinares y allí coincidí con los oncólogos y cirujanos que me trataron cuando era pequeña". Cuenta Patricia que para ellos fue una alegría conocer a una superviviente que se dedica a esta especialidad y para ella un honor poder estar con ellos, ya que gracias a su trabajo hoy puede contarlo.

Son un total de doce relatos de supervivientes y profesionales contando su vivencia para que esta experiencia sirva para dar otra visión a los que están pasando por la enfermedad. "Ayuda muchísimo que vean que se cura, que hay que ser positivo, mirar hacia delante y luchar, la resiliencia es muy importante".