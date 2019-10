Juan Solo: "En Moncloa no comen jamón del bueno"

Atrapado en el tiempo. En política parece que nada ha cambiado... Ayer, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en un acto, llamaba a Pedro Sánchez Felipe González. Es un error simpático.

Aunque algo debía de ocurrir ayer en Extremadura porque después fue Pedro Sánchez quien se coló desde el atril en la Feria Internacional Agroganadera de Zafra (Badajoz). El presidente en funciones confundió el jamón serrano con el ibérico. Eso es que lo has probado poco. Yo tampoco distingo un langostino de otro.

La federación ganadera ASAJA está indignada y va a mandar varios jamones ibéricos a Moncloa. ASAJA también va a invitar a una delegación china para que disfrute del jamón ibérico.

Y a mí. Pedro Sánchez me escucha todas las tardes y se fía mucho de su opinión. Podéis enviar un jamón a Alfonso XI, 4 a nombre de Juan Solo, equipo de la Tarde.

Claro que para ser justos, no recuerdo mayor metedura de pata que la del ex ministro de Defensa Federico Trillo durante una visita oficial a El Salvador. Es importante que recordemos esto: El Salvador. Trillo se desmarcó con un "¡Viva Hondura".

Hablando de errores y confusiones... ¿Te ha pasado alguna vez que pides una cosa y te dan otra? A veces ocurre en la peluquería. ¿Y si te pasa cuando te haces un tatuaje? ¿Que tú le das al tatuador el dibujo de un dragón y lo que luego ves en tu espalda parece una ameba pisada Pues un joven argentino se hizo un tatuaje en el brazo y como no le gustó se lo quitó con un rallador de queso. Incluso subió fotos a las redes sociales orgulloso de que el tatuaje había desaparecido. Y la piel también. Lo mejor es que el chaval quería presentarse a las pruebas de agente aduanero y no puedes hacerlo con tatuajes visibles. Se había hecho el tatuaje una semana antes. ¿No podías haberte informado primero? No quiero ni pensar lo que habría hecho si no le hubiera gustado el corte de pelo.

Mucha gente se irá fuera este fin de semana y luego subirá sus fotos buscando LIKES. La fiebre de los likes llega hasta el extremo de que ha aparecido una agencia de viajes que recomienda sus destinos por el número de likes que obtendrán tus fotos. Somos esclavos de la superficialidad.

Y para terminar, una recomendación: mañana debéis ir a TUBINGEN, Alemania, donde se celebra la carrera de patos de plástico más importante.