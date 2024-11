Juan José Ballesta revela duras las consecuencias profesionales que le dejó la denuncia por agresión sexual: “No puedo decir más”

13 años. Esos son los que tenía Juan José Ballesta cuando protagonizó su primera película. Una primera película que, por cierto, le valió su primer Premio Goya como Mejor Actor Revelación.

Es Juan José Ballesta, uno de nuestros actores más prolíficos y más reconocibles. A él lo has podido ver en 7 Vírgenes, Ladrones o Cabeza de Perro. También, por supuesto, lo has visto en televisión y en diferentes programas.

Sin embargo, y aunque la fama fuese tan fuerte en una etapa como para no querer salir de casa, sigue siendo ese joven humilde de Parla que conquistó la gran pantalla.

“Cuando me empezaron a dejar de sacar la Superpop empecé a respirar” llegaba a decir en una entrevista con Alberto Herrera, y, la verdad, es que se le nota en la cara cuando habla de esa época.

Alamy Stock Photo Juan José Ballesta

De eso, queda poco, y ahora se dedica a mil labores más, aparte de la de interpretar, porque, como él mismo confesaba en 'La Tarde', ¿qué otra cosa iba a hacer durante cinco meses sin rodar?

“Empecé de marmolista con 16 años, ahora estoy sacando una web con merchandising, monto pantallas LED y llevo gestión de hostelería” nos contaba.

“Haces una peli y luego te tiras cinco meses sin saber qué hacer. Me gusta tener otras vías de negocio y estar activo” expresaba.

Sin embargo, no es lo único que conocemos de él. Y así nos lo hacía ver en 'La Tarde'.

Una gestión de la fama mucho más sana

Cuando apenas era adolescente, la fama le llegó de forma absolutamente repentina. De la noche a la mañana, era un personaje reconocido al que “todas las niñas” perseguían por la calle.

Le costó tiempo gestionar esa fama, hasta el punto de no querer salir de casa, pero ahora, confiesa, tiene una manera de hacerle frente mucho más sana. “No me agobia, cuando veo que me siento superado, corto radical y me bajo del carro pero rápido” expresaba.

Y así lo hace. También es verdad que, a su corta edad, le ayudó que sus padres supieron gestionar este rápido ascenso, tanto que, todo el dinero que generaba, no le dejaron gestionarlo hasta que tuvo 18 años.

Alamy Stock Photo Juan José Ballesta en 'El Bola'

“Es un poco lío gestionarlo de niño, al día siguiente tenía en el colegio a toda la prensa, todos detrás mía y algunos niños querían canearme y me tuve que cambiar de cole” contaba.

Acaba de lanzar sus memorias La vida mejor: El Bola, la fama, el cine y todo lo demás, un libro que recoge todo aquello que jamás ha contado.

“No entraba en mis planes, hice una entrevista con Jordi Évole y las editoriales me llamaron y querían hacer un libro de mis memorias” decía.

Un libro con el que ha conseguido recordar lo bueno y lo malo de su vida.

Unas denuncias que le afectaron profesionalmente

Lo cierto es que, aunque lo que le ha traído su carrera, en la mayor parte ha sido bueno, también ha tenido unas terribles consecuencias la fama.

El actor lleva meses luchando por demostrar su inocencia en los tribunales a causa de unas denuncias por agresión sexual. Una de ellas está archivada, pero con la otra, sigue litigando.

“Está abierto el caso todavía, no tienen las cosas muy claras, sigo diciendo que soy inocente, pero no puedo decirte más. Hasta que no me citen a declarar...Espero que se archive, evidentemente” decía angustiado.

“La primera me tacharon de ladrón, por suerte se archivó la primera y lo he pasado mal. No por la gente, me han tratado bien por la calle, pero me ha cerrado muchas puertas de trabajo” advertía.

Sin embargo, sigue muy centrado en lo que tiene, como su hijo, que ya tiene 17 años. “Le tuve con 20 años a Juanjo. He vivido una vida diferente a la de otros, pero no tengo pega aunque me haya perdido muchas cosas. Me ponían un profe particular en los rodajes, pero suspendía mucho. He vivido otra vida diferente y estoy conforme” expresaba.

Solo le queda algo por hacer: una película de superhéroes o una comedia.