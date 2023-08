Juan José Ballesta, en 'Herrera en COPE': ''Dejé el cine porque no podía salir a la calle''

El actor español es el cuarto actor más joven en ganar un premio Goya, que ganó gracias a la película El Bola, con 13 años. Ballesta declara que cuando hizo El Bola no era consciente de que estaba trabajando: ‘’Yo me lo tomaba como un juego. Entre toma y toma estábamos todo el día con el balón para arriba y para abajo. Nos estaban regañando todo el rato diciéndonos ¡Venga que tenemos que rodar!’’. Luego cuando fui creciendo fui teniendo conciencia de que era un trabajo y de que me quería dedicar a ello.

El actor de Parla ha contado cómo vivió su niñez mientras era actor. ‘’Me he perdido mucha infancia en los rodajes, pero no me arrepiento de nada, ha sido otro tipo de vida diferente, y lo he disfrutado al máximo y lo sigo disfrutando a día de hoy. Teníamos muchos viajes, promoción en radios, televisiones… No solo era cuestión de hacer la película y ensayar y estudiarla sino la promoción. Ahora hay menos promoción pero antes era incluso más trabajo que la película’’.

Audio





La siguiente película que contribuyó a convertirlo en uno de los actores del momento a nivel nacional fue 7 Vírgenes, estrenada en el año 2005. El papel le fue ofrecido por José Antonio Felez, el productor de El Bola. ‘’Al ver que era algo diferente, de cine kinki, de cine de barrio, pues dije ¡Venga vamos allá! Pegó muy fuerte’’. Por esta película ganó la Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián.

Ballesta nos habla del impacto negativo que tuvo en su vida personal esa fama desmedida que experimentó desde tan temprana edad, algo que le llevó a dejar el cine por un tiempo. ‘’La SuperPop, la Bravo… Cuando me empezaron a sacar en esas revistas se produjo un antes y un después en mi vida. Las niñas me venían con pósters enormes míos para que se los firmara, salía en las portadas, todas las niñas iban detrás de mí, no podía salir a la calle. Yo tenía 16 años. No podía hacer vida tranquilo. La verdad es que cuando me dejaron de sacar en la Superpop empecé a respirar’’.

Sobre su retirada temporal del mundo cinematográfico declara: ‘’Lo dejé porque cuando hice 7 Vírgenes no podía salir a la calle. Las cajeras del supermercado se asomaban a mirarme por los pasillos, en los parques de atracciones mis amigos se iban porque la gente se ponía a hacer cola en la lanzadera para hacerse fotos conmigo. No lo estaba disfrutando por mucho que tuviera dinero. Dije que lo iba a dejar porque no era feliz. La gente no me deja respirar. Lo dejé un tiempo, estuve trabajando de marmolista, pero luego me di cuenta de que mi vocación era el cine. Volví al cine, es mi vocación’’

Juan José estrena ahora Nueva Tierra una peli de la que hace de hombre primitivo. Un proyecto llevado a cabo por Mario Pagano e Iván Sánchez.