Jóvenes y botellón: ¿saben los jóvenes socializar sin alcohol?

El fenómeno del botellón se ha incrementado después de la pandemia hasta lo nunca visto. De los 25.000 jóvenes el fin de semana pasado en la Universidad Complutense de Madrid a los 40.000 concentrados en Barcelona en las fiestas de la Mercé que encima terminó con disturbios violentos. ¿Porque se han reactivado estas concentraciones masivas?

Ahora estamos más sensibilizados a causa del COVID el peligro peligros de ver tantos jóvenes juntos sin distancia ni mascarilla, sin embargo el botellón no es un fenómenos nuevo pero es cierto que se ha intensificado tras la pandemia ¿Por qué?

Carla tiene 22 años: "El botellón normalmente no es necesario y contamina mucho, pero hoy en día con las restricciones y limitaciones, no puedes ir a ningún sitio, no puedes hacer nada. Yo veo normal que la gente y los jóvenes quieran hacer eso y no lo veo mal".

Pablo en cambio tiene 23 años: "Me apetece más un botellón que algunas copas en casa. Al final en la calle puedes encontrar mucha más gente, mucho más jangueo, más cosas que hacer y disfrutar. Yo creo que es más apetecible".

Por debajo siempre latente el excesivo consumo de alcohol de los jóvenes españoles: El 76,9% de los chicos entre 14 y 18 años ha bebido alguna vez en su vida.

Gonzalo cuente su experiencia del botellón con tan solo 17 años: "Yo hago botellón porque en mi pueblo los bares cierran a las dos y necesito algún sitio para pasármelo bien. Y como está todo cerrado, decido hacer botellón".

El 21,8% se ha emborrachado y el 31,7% ha bebido cinco o más copas, vasos o cañas de alcohol en un tiempo aproximado de 2 horas (binge drinking o consumo en atracón).

¿Es también el botellón un síntoma de una juventud que no ha aprendido a socializar de otra manera que no sea a través del consumo de alcohol? ¿Por qué los jóvenes, muchos de ellos menores, prefieren esta manera de divertirse?

Mapi 21 años: "Es una manera de socializar, desde hace muchos años lo ha hecho todo el mundo, nuestros padres... Es una manera de acercarse a la gente, conocer gente nueva y a la gente que le cuesta pues por el hecho de beber es una forma de desinhibirse un poco y que para ellos socializar sea más fácil".

Juan María González-Anleo, uno de los autores del informe Jóvenes españoles 2021. Ser joven en tiempos de pandemia, de la Fundación SM, y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, y experto en Juventud y Sociedad por la UNED

Asegura que, los jóvenes son como los perros (sin que se mal interprete), lo que para nosotros fue un año de encierro durante la pandemia, para ellos fueron 7 años. Los jóvenes ahora están redescubriendo el botellón.

Barcelona Festes de la Mercé 2021.

Crec que les imatges corresponen al Piromusical. pic.twitter.com/3qMLl1qtHZ — Mr. Pumuki (@elMillorAlcalde) September 25, 2021