Como bien sabes, este domingo se celebran las elecciones catalanas. Después de un desacuerdo entre los partidos, el presidente de la Generalitat, Aragonès, decidió adelantar estos comicios.

Será entonces cuando conozcamos si las encuestas tienen razón, y termina gobernando el PSC con ayuda de Junts. Te recordamos lo que han publicado este mismo lunes las encuestas.

El PSC obtendría el primer puesto en porcentaje de voto en las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo con entre un 29,8% y un 33,2%, seguido por Junts con un 15,4-18,1% y ERC con un 15,2-17,9%, según ha estimado el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este lunes.

A continuación, el PP ocuparía el cuarto puesto al conseguir un 9,6-11,9% de los sufragios, Vox recibiría un 5,8-7,5%, Comuns Sumar un 5,0-6,7% y la CUP un 3,2-4,6%.

Finalmente, Aliança Catalana tendría un 3,0-4,4% de votos, Alhora un 0,6-1,3% y Cs estaría en el último puesto con un 0,5-1,0%, mientras que un 1,2-2,1% votaría a otros partidos y un 1,0-1,9% lo haría en blanco.

Esto último es interesante, porque el partido naranja podría no tener representación parlamentaria. Jordi Cañas es el portavoz político de Ciudadanos y jefe de campaña y nos atiende en La Tarde.

La alternativa constitucionalista

Lo habrás visto esta semana, han sido varios los partidos en Cataluña que han pedido que no se vote al PSC, que sería lo mismo que votar "a Sánchez". Se pide, en este punto, que se vote a partidos constitucionalistas, igual que ha hecho Jordi Cañas.

Sobre la posible no representación en el Parlamento, Jordi lo tiene claro: "Estoy convencido de quienes se plantean eso no son las que se lo plantearon en 2010 y al final entramos, nos decían que no sacaríamos. No vamos a decir que estamos en un contexto en el que nos gustaría estar, pero este mismo CIS nos daba hace dos semanas dentro del parlamento. Es evidente que nos dieran más en intención de voto, pero hemos demostrado que podemos cambiar la historia de Cataluña" sentenciaba.

Ha aprovechado para lanzar un dardo al PP. "Querían que Cs se disolviese en el PP, creíamos que era el momento de construir una alternativa, creíamos que era el momento de empezar a trabajar. El escenario que se plantea creemos que el momento de una alternativa diferente de los que nunca han gobernado, no separatistas. En el 2021 al PP le ofrecimos una coalición, pero ahora ellos sí quieren que nos disolviéramos".

Además, cree que con los acuerdos entre Sánchez y los separatistas, lo único que se perjudica es a los catalanes. "Todos los acuerdos que acaban sirviendo para que alguien sea presidente en Madrid, los catalanes perdemos derechos en Cataluña. ¿Es la alternativa que tenemos los catalanes? Sinceramente creo que no" decía.

"¿Cómo va a volver Puigdemont? Junts sigue diciendo que lo va a volver a hacer y no sé qué demonios alguien tiene que hablar con quien dice que va a dar un golpe de Estado. Llegará un momento que se necesitará a Junts y al PNV, eso es legítimo, pero lo es también que se sepa y por qué no querían nombrar a Alejandro candidato en Cataluña" decía.

"Ojalá la alternativa de Gobierno no pasase por los que ya lo han hecho y que dicen que lo van a volver a hacer y los dirigentes están condenados, ojalá no fuera, pero la aritmética hace que eso sea hasta necesario, lo que nos volvemos a encontrar es otro pacto y lo pagan los derechos de los catalanes" sentenciaba.