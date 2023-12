Un vecino de Sarriá se encuentra con un senegalés que llegó en patera y la decisión que toma le cambia la vida

Era septiembre de 2021 cuando Joaquim Oller conoció a Modou . Joaquín volvía caminando a su casa por la calle Dalmases, en Sarriá, cuando se cruzó con un joven muy alto y fuerte, que trabajaba recogiendo chatarra. Su gran envergadura, más de dos metros, y su complexión atlética, le llamó la atención, pero sobre todo le sorprendió lo aplicado que resultaba buscando los cachivaches que otros desechan.

A Joaquim le encanta hablar con la gente, así que, sin dudarlo, se acercó al joven, que, por cierto, no hablaba español sino francés. Por suerte, Joaquim también, y tras un rato de charleta, descubrió que ese chaval fuerte, de mirada aniñada y triste, era senegalés y que había llegado a Canarias un año antes en patera. Este primer encuentro entre los dos se pudo quedar en eso, en solo una conversación, pero Joaquim decidió que Modou se merecía una oportunidad mejor que la de recoger chatarra de sol a sol por solo 30 euros al día.

Como dice Joaquim, este decidió convertirse en el protector de Modou, pagándole la formación en una de las escuelas de fútbol más importantes que tenemos en nuestro país, la escuela Marcet. Cuatro años después de llegar a España, Modou sigue trabajando en la chatarra, pero ya ha debutado como portero en el Penya Blaugrana Ramón Llorens.

Modou, todo un portento físico que llamó la atención de los clubes

Y además, dicen sus nuevos compañeros, que, Modou, que siempre tenía el semblante serio y ahora ya ha empezado a sonreír porque está haciendo lo que más le gusta. Lo que más recuerda Joaquim de su primera conversación con Modou era que "al verle parecía una escena de la película 'Gladiator', y cuando hablé con él me dijo que medía 2,06 metros, entonces, pensé que este chico podría tener una oportunidad en el deporte. Y contacté con un periodista y le envié las fotos y sus datos, hizo un artículo y llamaron más de 70 clubes, pero como no tenía papeles, nadie lo quería. Entonces, fue cuando optamos por matricularlo para ganar tiempo en la escuela Marcet".

Modou comenzó de portero, mientras contrataron un abogado para solucionar su tema de los papeles, y "tuvimos la suerte de que Penya Blaugrana Ramón Llorens se puso en contacto con nosotros y aceptó que Modou entrenara con ellos y, al tener papeles, hace poco se ha estrenado en la cuarta categoría catalana".

Joaquim siempre ha sido un gran aficionado al baloncesto, incluso, jugador. Modou, con sus dos metros, podría jugar al baloncesto, sin embargo, decidió meterle en la escuela de fútbol. "Lo vi fuerte, ágil y mucho futuro desde el primer momento". Añadía que para que tuviera papeles fue a costa de su bolsillo, pero que lo hizo "muy a gusto. Hace 4 años tuve un problema en el estómago y perdía sangre y casi me muero. Me tuvieron que poner 8 bolsas de sangre y 4 de hierro. Fue un caso de generosidad y a mí me han ayudado muchas veces y entonces, por eso, lo hice muy a gusto".

El portero "anti Haaland"

Modou ya ha debutado como portero en la Penya Blaugrana Ramón Llorens y el coordinador deportivo del club, Sergi Monterde, analizaba en 'La Tarde' lo contentos que están en el equipo de poder con Modou. "Teníamos ganas desde el año pasado que empezó a entrenar con nosotros". Entre las cualidades que han visto en el portero son dotadas condiciones físicas. "Son inigualables y con una evolución muy rápida y con esa altura como portero", esperan grandes cosas de él.





Joaquim decía que con 2,06 metros de altura decidió meterlo en el fútbol y no en baloncesto porque "ahora hay una tendencia que los porteros son cada vez más altos. Pasa algo parecido con el tenis, que los tenistas, pronto los veremos con 2 metros. Cuando sale en córner, el portero alto tiene ventaja, yo en broma dije que Modou es el portero anti Haaland". Modou es del Real Madrid desde los 4 años y esto para Joaquim fue un disgusto porque es del Fútbol Club Barcelona.

La idea del actual portero de la Penya Blaugrana, Ramón Llorens es triunfar en el fútbol, pero Modou no ha dejado de trabajar como chatarrero. "Al menos que tenga una ayuda ahí, que complemente con otro tipo de trabajo", decía Sergi.