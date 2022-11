Javi Nieves alucina con lo que guarda un vecino de León dentro de su negocio desde hace 120 años: "Lo usamos"

Es raro a día de hoy encontrar negocios que lleven generaciones abiertos con la misma familia al frente, pero la familia Pacios lleva 124 años dando el testigo de su ferretería en la plaza de Grano de Mansilla de las Mulas, en León. Y allí, Cecilio guarda un objeto centenario, tal y como relata este lunes en La Tarde a Javi Nieves y Pilar Cisneros.

Y es que hay gente a la que le encanta ir a este tipo de comercios, la atención y el ambiente que se respira es familiar, y eso, lo trasladan a sus clientes. Esta familia de cinco generaciones ya de ferreteros abrió las puertas de su negocio en 1898 y son ya uno de los negocios más longevos de toda la provincia de León. Esta ferretería ha visto colgadas en sus paredes y luciendo en sus estantes, desde distintos tipos de herraduras para vacas, asnos, caballos. Como ahora todo tipo de menaje para la cocina y el jardín.

Ahora Cecilio casi casi se despide para dejar a su hijo Luis, la quinta generación de esta familia de ferreteros, que comience su andadura con la misma ilusión y sin perder la ensencia de lo que fue y lo que sigue siendo la Ferretería Pacios.

Luis hereda un negocio centenario en León



“Yo me había planteado hacer otra cosa, yo estaba estudiando derecho en Valladolid, pero mi padre murió mi padre con 52 años y yo era el mayor de tres hermanos, con 19 años”, recuerda el padre de Luis, Cecilio, en La Tarde de COPE. Él tenía claro que mi vida iba por la abogacía pero circunstancias de la vida te llevan por otros derroteros.

Por su parte, su hijo Luis tuvo un camino muy diferente: “A mí la verdad que siempre me gustó y encima de niño me servía de excusa para decirle a los profesores que para qué tenía que estudiar si iba a trabajar en la ferretería”. De joven, relata, trabajó en una empresa varios años pero al final salió y entró en la empresa familiar. “Ya de pequeñajo le tiraba mucho, estaba todo el día en la tienda”, rememora su padre.





Lo que Cecilio guarda en su negocio de hace 120 años



“Alguna cosa hay, la gente viene demandando las cosas de antes pero no quedan tantas”, comentaba Pilar Cisneros, mientras preguntaba a ambos qué se compraba hace 50 años: “El menaje, ahora viene la porcelana esmaltada que vuelve otra vez, que la que había hace años y mi generación es la que no la vio”, comenta Luis. “Ahora gusta tanto a gente joven como gente mayor, pero ahora atrás no queda nada ya, está todo barrido”.

Por su parte, Cecilio subraya que les queda alguna herrera de vacuna, cuando yo era niño todavía se herraba, se trabajaba en el campo con ganado. “En las imágenes que nos habéis mandado a mí lo que me llama la atención es una caja registradora de no sé qué año y una balanza que se pone peso en los platillos”, comentaba Pilar. En ese momento, Javi Nieves se quedaba perplejo con el objeto que ambos guardan. Escúchalo en el siguiente audio.

“Lo seguimos usando, la registradora la tenemos sencillamente como un cajón para el dinero porque ya no da tickets, pero la balanza sí, ahí pensamos a diario las puntas, cada día, porque las puntas es algo que se vende a diario. En cada cajón hay un tamaño de puntas, cogemos un puñado y la echamos en el plato”, concluyen Cecilio y Luis, ante el asombro de los comunicadores de COPE y Cadena 100.