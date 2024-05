Herrera: "El volcado de los teléfonos demuestra el intento de amañar un contrato público"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este martes que pasa entre otros asuntos por las novedades del caso Koldo o la tragedia de Huétor Tájar.

Hoy hay una novedad muy importante en latrama Koldo. Ya saben ustedes que la aizkolari, asesor de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes, el caso mascarillas y otras cosas así. Bueno hoy ya la cosa cobra un poquito más de envergadura porque se habla de la presunta implicación del jefe de Adif que es la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias ¿Y cuál es esa escalada cualitativa y de importancia? Primero el cargo, presidente Adif, Ángel Contreras, no es un funcionario del tres al cuarto, pero también las circunstancias de su nombramiento. Fue designado por Óscar Puente, el ministro de ahora, por tanto ya no es la gestión de José Luis Ábalos. Y lo que es más importante, sus relaciones con Koldo no se limitan a negociar la compra de mascarillas durante la emergencia de la pandemia. Aquí se está hablando de contratos de obras públicas y recientes".

"El volcado de los teléfonos demuestra el intento de amañar un contrato público para favorecer a una empresa vinculada al comisionista Koldo. La operación policial lo que hizo fue paralizar las gestiones que se estaban haciendo. Vamos a ver en la famosa marisquería La Chalana comen en noviembre este Ángel Contreras y Koldo. En noviembre Ángel Contreras era solo director general, luego es ascendido a presidente por Óscar Puente y con un tal Daniel habla Koldo, porque Daniel le dice oye necesitamos que se contrate a mi empresa para arreglar un movimiento de tierras en la línea entre Monforte y Lugo".

"Habla con Ángel con el que tú tienes buena relación porque habías estado comiendo hace poco con él y efectivamente el día que iban a tener la reunión -o el día anterior al que iban a tener la reunión- Koldo ya es detenido por los todos los indicios que daban las investigaciones telefónicas, de la que por cierto Koldo llegó a tener noticia por un chivatazo de un guardia civil".

"Bueno ya no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo más, pero situémoslo en el terreno de lo presunto. A lo mejor el señor Ángel Contreras simplemente iba a verse con Koldo porque tiene buena relación con él".

"Bronca" Milei-Sánchez

"Y luego está el drama Queens y la pinza Vox-Partido Socialista contra el PP"

"Con esta nueva bronca, que ya alcanza niveles de conflicto diplomático con Argentina, estamos en una nueva versión del drama King. Tiene el mismo detonante, los problemas que a Sánchez le crean los negocios no presentables de su señora, que no quiere decir que sean delito, pero no son presentables y tiene el mismo objetivo que es movilizar a su electorado en víspera de elecciones".

"El Rey Felipe VI ha recibido todo tipo de insultos de gobernantes del grupo de puebla, esa colección de impresentables que patrocina Rodríguez Zapatero, pero Sánchez no consideró necesario ni siquiera protestar verbalmente o hacer un mínimo comunicado de repulsa. Al Rey se le podía atacar gratis, incluso por los propios socios de Sánchez, pero ahora si alguien menta a la esposa del presidente del Gobierno, que ya parece Begoña Polo de Franco, tenemos montado un conflicto diplomático".

"Por lo visto la dignidad de España está en la cátedra de Begoña Gómez, pero la dignidad de España no se ve afectada cuando los socios de Sánchez -los independentistas, los herederos de ETA- dicen por todo el mundo que España no es una democracia que los jueces españolas hacen lawfare, eso no ataca la dignidad de España".

"Los españoles llevamos años soportando ataques contra nuestro país y nuestras instituciones por parte de los socios de Sánchez, pero ante esos ataques Sánchez se calla u otorga".

"Pero volvamos a lo de Argentina. Ayer el presidente se presentó como víctima, anunció medidas de represalias nuevas contra Argentina sino rectifica Milei de unas declaraciones -sin duda alguna reprobables- El Gobierno ha dicho discúlpate tú primero porque a mí me habéis llamado drogadicto, fascista, ultraderechista... ya veremos que acaba este asunto posiblemente en nada porque esto es propaganda y demagogia".

"Estamos ante una pelea absurda de dos tipos irresponsables que están utilizando este conflicto para sacar rendimiento propio. No hay nada que le guste más a un buen populista que encontrar a un enemigo exterior para cohesionar"

"No se crean nada de esta bronca artificial. Fíjense en un solo detalle. Ayer los contendientes en esta trifulca el gobierno, el Gobierno por un lado y Vox por otro, que ejerce de portavoz de Milei, coincidieron en su estrategia. En vez de atacarse el uno al otro, los dos prefirieron atacar al PP que no tienen ni arte ni parte en este montaje propagandístico".

"PSOE y Vox tratan de sacar rendimiento de una polémica inflada artificialmente de cara a un proceso electoral".

Carlos Herrera se ha referido por último a "la tremenda tragedia de Huétor Tájar". "La situación de ese padre que ha visto como su mujer moría en un accidente de tráfico, su suegra también y como luego el abuelo ha matado a sus dos hijos, presumiblemente uno por asfixia y el otro de un disparo. Toda la fuerza posible que le podamos dar a ese hombre será poca seguramente para la que necesite para afrontar el resto de su vida".