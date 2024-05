Este es el error que cometes al tomar paracetamol para el dolor de cabeza intenso: "Lo mejor es..."

El Paracetamol es un medicamento que pertenece al grupo de analgésicos y antipiréticos, destinado al tratamiento de los síntomas del dolor leve-moderado y la fiebre . Y es que lo más probable es que tú también hayas tenido en alguna que otra ocasión un dolor de cabeza tan fuerte que sientes que te va a estallar, te duele a más no poder y parece que no te deja hacer tus tareas diarias. No sabes ya cómo continuar, y decides tomarte un paracetamol. Al cabo de un rato, el dolor parece disiparse.

Es ahí, en ese momento, cuando te asaltan las dudas de si has tomado bien la medicación o si deberías haber tomado algún que otro tipo de precaución. Y siendo sinceros, todos sabemos de sobra que hay ciertos medicamentos que no se deben mezclar con ciertos alimentos o que deben tomarse de una manera particular. Ana Puga es profesora de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad CEU San Pablo y este martes en 'Mediodía COPE' no solo ha hablado de los alimentos que no debemos mezclar con ciertos alimentos, sino también qué no debemos hacer a la hora de tomar ibuprofeno o paracetamol.

Este es el error que cometes al tomar paracetamol para el dolor de cabeza intenso

La profesora de Nutrición ha señalado, en primer lugar, que si tomamos paracetamol hay que tener especial cuidado con el alcohol. "Evitarlo completamente o moderarlo en el caso de que estemos en tratamiento, porque es un medicamento que puede hacer daño al hígado y el alcohol también", ha explicado. El consumo de ambas cosas a la vez "puede potenciar la toxicidad de ambas".

No obstante, en el caso del paracetamol es fundamental entender que la alimentación o la comida "influye en la velocidad con la que vamos a tener el efecto".

"En el caso de que tomemos paracetamol de forma cónica no va a pasar nada, pero si tengo un dolor de cabeza fuerte y quiero que el principio activo haga efecto rápido, lo mejor es tomarlo con el estómago vacío", ha explicado. Algo que no ocurre en igual medida con el ibuprofeno y por ello hay que "valorar el beneficio-riesgo, y de ahí la recomendación de tomarlo con el estómago lleno".





¿Qué alimentos debo evitar al tomar ciertos medicamentos?

También ha hablado del Sintrom, un medicamento anticoagulante y con el que hay "mucha controversia". "Hay que tener cuidado con alimentos ricos en vitamina K", como pueden ser todos aquellas verduras de hoja verde (espinacas o acelgas, por ejemplo". "Cuando estamos en tratamiento nos recomiendan no consumir nada de esas, pero sí se deben consumir; hay que tener cuidado, pero ser regular con las cantidades y la frecuencia con la que las consumimos. Si tomo espinacas un día a la semana y otro acelgas, tomar lo mismo toda la semana. Ser muy regular constante con las cantidades y la frecuencia".

También se ha dicho mucho que es necesario evitar el consumo de kiwis o plátanos si tomamos medicamentos para la tensión, algo que no tiene sentido, ya que no "hay evidencia al respecto" y "no debemos evitar tomar esas frutas".

Sobre aquellos medicamentos para el colesterol, tan solo hay que tener en cuenta el pomelo, pero no su consumo como tal sino en otros alimentos. De hecho, ha puesto de ejemplo aquellos zumos multifrutas donde puede haber "una interacción con consecuencias importantes, es lo único que hay que tener en cuenta".





Finalmente, ha hablado de los antidepresivos y el consumo del queso, el famoso "síndrome del queso", que en la práctica ocurre también con otros alimentos curados o fermentados. "Cuando tomamos queso curado, tiene una cantidad importante de aminas biógenas" y existen "determinados antidepresivos que interaccionan y pueden dar lugar a crisis hipertensivas".

No obstante, ha pedido "tranquilidad" porque en el caso de los antidepresivos que se comercializan en España ya raramente interactúan de esta forma.