Su inquilina se convierte en inquiokupa en Tenerife y lo que ve en redes sociales lo usa en juicio para desalojarla: “De vergüenza”

Estamos a punto de cerrar el año y es momento de hacer balance de todo. Sí, de las cosas personales buenas y también de las malas, pero también de esos aspectos que nos afectan de lleno como sociedad.

Hoy en 'La Tarde' queríamos comentar una de esas cifras que, sin duda, son alarmantes: la de las okupaciones en nuestro país. Según el último informe del Ministerio del Interior, se registraron 15.000 denuncias de okupación ilegal, una auténtica barbaridad.

Sin embargo, dentro de esas 15.000 denuncias no se encuentran las inquiokupaciones, que, de ninguna forma, se contabilizan. Seguro que sabes de lo que se trata.

Por resumir, es cuando tú alquilas un piso, ese inquilino tiene todos los papeles en norma y te paga religiosamente pero, llegado el momento, deja de pagarte el alquiler y se sigue alojando en tu casa. Por desgracia, no puedes desalojar a ese inquilino y sigue viviendo, de gratis, en tu casa.

Es lo que le pasó a Luis Javier, un vecino de Santa Cruz de Tenerife. Poco antes de que llegara la pandemia, alquiló su piso a una pareja. Todo parecía ir bien, hasta que dejaron de pagarle.

El drama de Luis Javier con su inquiokupa

Según las asociaciones que luchan contra esta inquiokupación, esta práctica es tres veces más frecuente que la okupación “normal”. Además, no puedes llevarlos a juicio rápido con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sí incluye las okupaciones.

Esto es algo que le preocupa sobremanera a Luis Javier, que, desde hace casi cuatro años, han dejado de pagarle. “Me deja de pagar en el 2020 o 2021. Intento dialogar con ellos, les ofrezco inclusive dinero, pero no se acogen a eso y nos metemos ya con abogados” confesaba.

Este proceso se ha extendido cuatro años, y, de hecho, su inquilina se separó y vive sola, en esa casa, con su hijo. “Los dos trabajaban, era un alquiler de 430 que no lo encuentras en ningún lado, no me lucro de nadie, era para seguir pagando la hipoteca. Es mi única propiedad, porque vivo con mi madre de 95 años” lamentaba Luis Javier.





Desde que metieron a los abogados de por medio, Luis Javier ya no tiene contacto con la inquilina. Sin embargo, sabe que ella se ha declarado vulnerable por no tener trabajo y tener un hijo a su cargo.

A pesar de que Luis Javier ganó un juicio en 2022, ella recurrió la sentencia y no ha podido echarla de su casa. Todo cambió cuando vio algo en redes sociales que podría dar un giro, por fin, a su caso.

Lo que vio en redes sociales que podría cambiar su caso

Luis Javier asegura que se siente también vulnerable en esta situación, y que desde hace cuatro años no puede vivir en su propia casa. Sin embargo, no están siendo fáciles las cosas.

A pesar de no tener contacto con la inquilina, ha buscado en sus redes sociales, que las tiene abiertas, y ha visto algo que podría cambiarlo todo.

“En unos vídeos en sus redes sociales, el 18 de noviembre estaba de viaje en Nueva York, aparte de las marcas que utiliza, se le ha ofrecido una vivienda y no se ha querido acoger. De hotel, apartamento y demás... Imagínate cómo estoy” afirmaba este hombre.

Con esas pruebas en mano, va a volver a los juzgados para ver si así, se entiende que ella no es vulnerable y puede echarla, por fin, de su casa. “Le mandé lo de Nueva York, las marcas, cómo vive...Veremos a ver cómo acaba esto, es de vergüenza” expresaba.

Además, dice que no entiende, ni él ni su abogada, cómo puede subir en redes sociales sus viajes y modo de vida y, a la vez, declararse vulnerable. Dice, además, que la inquilina, por lo menos, le debe 24.000 euros.

“Tuve que pasar la huelga de funcionarios, jueces... Todo va superlento, he tenido que llamar y suplicar y pedir por algo que es mío” sentenciaba con pena.