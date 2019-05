La historia de Eduardo Robsy, al que un viaje a Perú le dejó impactado

Para muchos, vivir sin libros es difícil. Quien se engancha desde pequeño a la lectura, suele mantener la afición toda su vida. No obstante, hay personas que, pese a querer leer, no pueden hacerlo, ya que el municipio, aldea o isla en la que habitan, no disponen de suficientes recursos, por lo que ya han devorado todas las obras disponibles. Eduardo Robsy es un menorquín que conoció uno de los casos, y que ha relatado en 'La Tarde'. Fue en una isla de Perú, cuando conoció a un chico de diez años que había leído todos los libros de la isla: "fue un encuentro casual que me generó mucha desolación y tristeza. Vivía en una comunidad rural, junto a unas mil personas. Seguramente su caso no era aislado."

Robsy ha lamentado que hubiera semejante desequilibrio entre los países desarrollados, donde podemos disponer de un libro en papel o digital en cualquier librería, biblioteca o en los hogares, mientras en otros territorios no es posible disponer de ellos. Por ello, Eduardo decidió buscar remedio, que fue la puesta en marcha de una biblioteca virtual gratuita, textos.info, que ha cumplido recientemente los tres años de vida, de la que se han beneficiado un millón de personas.

Su autor ha explicado que se tratan de libros sin derecho de autor, que han pasado a dominio público después de que su autor o traductor falleciera hace al menos ochenta años, tal y como establece la legislación española: "son libros cuyos autores murieron como poco a principios del siglo XX."

Robsy ha añadido que actualmente la biblioteca cuenta con 2.000 libros disponibles. 'El sueño de una noche de verano' de Shakespeare es el más descargado hasta ahora.