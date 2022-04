La historia de Eduardo, un enfermo de covid que lleva más de dos años ingresado: "Lo he pasado bastante mal"

Desde hace más de dos años, el mundo de Eduardo se reduce a cuatro paredes y algún que otro paseo con andador. El 22 de marzo de 2020, ingresó en el hospital por covid. Estuvo en la UCI tres meses. Dos de ellos en coma. Sufrió dos paros cardíacos. Cuando despertó del coma, con 35 kilos menos y úlceras en las rodillas, no podía ni hablar por la traqueotomía que le acababan de realizar. Dos años después, Eduardo sigue ingresado. Ahora, cuando el alta está cada vez más cerca, reconoce que aunque el covid le ha quitado dos años de vida también le ha dado la oportunidad de volver a empezar. Hablamos sobre esta historia en 'La Tarde' con Javi Nieves.

Eduardo ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' y ha contado que esta semana no está tan bien como la semana pasada. "Los médicos me han hecho pruebas y me han dicho que posiblemente tenga una bronquitis y ahora mismo cuando hablo me noto algo como en los pulmones. Estoy un poco fatigado".

"He tenido bastantes bajones emocionales"

Además, añadía que "desde que estoy aquí en el hospital hay muchos que se han contagiado". Este luchador también ha relatado lo que le ha ocurrido para seguir ingresado tanto tiempo. "Según lo que me dicen los médicos, al estar tanto tiempo en cama boca abajo pues me ha acabado pasando factura". Eso le provocó que tuviese que andar como agachado, de cuclillas. Su estado de salud ha sufrido muchos altibajos en el hospital e incluso los médicos no han sabido explicarse muchas de sus evoluciones.

Los bajones emocionales, cuenta Eduardo, también son de las cosas más difíciles que ha tenido que gestionar. "Cuando me desperté el coma, no sabía ni donde estaba. Para mí, era raro. Veía a gente vestida de blanco y después los bajones pues he tenido bastantes. Aunque parezca que estoy alegre.... lo he pasado bastante mal".

Él creía que iba a quedarse en una cama de por vida porque se veía en una situación tan mala que no veía mejora. Por suerte, su situación fue a mejor y logró salir adelante. Ahora espera con muchísima esperanza que llegue el día en el que abandone el hospital y recupere su vida.