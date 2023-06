La hipertensión aumenta entre los niños: ¿qué factores contribuyen a que los menores padezcan esta afección?

Es algo que no muchos imaginan o esperan que ocurren, pero es un hecho. Sí, hablamos de lahipertensión arterialy su evidente incremento entre los niños de 9 a 16 años. Normalmente, se trata de una afección o patología que relacionamos directamente con los adultos, pero la realidad es que cada vez más menores en edad escolar sufren de hipertensión.

Para que te hagas a la idea: en el año 2013, el 3,17% de los niños sufría de esta afección. En el caso de las niñas ascendía ligeramente hasta el 3,05%. Ahora, en solo una década y en pleno 2023, la cifra sube hasta el 5,3%. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se está incrementando esta cifra?

El grupo de investigación de Epinut de la Universidad Complutense de Madrid ha cruzado los datos de estos dos estudios realizados en 2013 y 2023 y ha extraído una serie de conclusiones que arrojan luz sobre esto. En primer lugar, es necesario matizar que no afecta por igual a todos los niños, pero principalmente esto depende de una mala alimentación y malos hábitos del sueño. En otras palabras: no dormir entre 8 y 10 horas diarias y no seguir una dieta mediterránea. De hecho, según el estudio de este grupo de investigación, por ejemplo, entre aquellos niños que seguían este tipo de dieta, ninguno tenía hipertensión. Sí aumentaba la cifra a medida que empeoraba la alimentación.

¿Qué factores contribuyen a que haya aumentado la hipertensión entre los menores?



María Dolores Marrodán es directora del grupo de investigación Epinut de la Universidad Complutense y ha asegurado esta semana en 'La Tarde' que no solo es la hipertensión, sino otros componentes en lo que se llama "el síndrome metabólico", que puede recoger otras enfermedades como diabetes tipo 2 o hipercolesterolemia, entre otras.

"No se puede decir que estemos en cifras alarmantes, pero sí hay que preocuparse un poco porque están en nivel ascendente y es algo que hay que vigilar", apuntó. La experta ha apuntado que en este estudio "hemos intentado ver qué factores estaban asociados a estos niveles de hipertensión". En este punto ha hecho referencia a la "obesidad abdominal", que sencillamente consiste en dividir el perímetro abdominal y la altura. "Si es mayor de 0,5 es obeso abdominal".

Independientemente de esto, la situación fisiológica "de acúmulo de porcentaje de grasa o grasa visceral, está muy asociado al nivel de ejercicio y la restricción de sueño". Según este estudio, de todos aquellos niños analizados, gran parte de ellos dormían menos de lo conveniente. En este sentido, Marrodán recordó que los escolares de entre 9 y 16 años deberían dormir entre 8 y 10 horas. "Esto hace que se alteren los procesos hormonales", lo cual puede provocar una "mayor sensación de hambre durante el día".

Por otro lado, y con respecto a la dieta, la experta recordó que es más importante la calidad sobre la cantidad. "En niños en crecimiento tampoco es favorable restringirles; alimentos que coman lo que quieran, pero de cosas que estén dentro del patrón de adhesión a la dieta mediterránea".

En último lugar, hizo referencia al ejercicio. "Hemos comprobado que hacer deporte extraescolar tres veces a la semana disminuye el riesgo de hipertensión en torno un 20%, lo mismo que cumplir recomendaciones básicas de la OMS de actividad física: una hora diaria de práctica intensa", concluyó.