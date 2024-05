De Haro, tras los pasos de Puigdemont en el sur de Francia: "Parece un auténtico tanatorio"

Fue una noche complicada para los de Puigdemont. Y no precisamente porque el resultado fuera nefasto para Junts, sino porque, parece ser que será difícil que el prófugo consiga hacerse con la presidencia. Y, las cosas como son, era su verdadero objetivo, volver por todo lo alto y enmarcarse en un nuevo mandato presidencial.

No parece que vaya a ser posible porque, desde el PSC, hablan de ayudar a la gobernabilidad, pero no dejar que sea él quien ocupe la presidencia de la Generalitat. Mientras, Puigdemont, pide a las demás fuerzas políticas que le permitan gobernar aunque sea en minoría.

Lo ha anunciado en una rueda de prensa en la sede electoral de JxCat en Argelès-sur-Mer (Francia), el día después de las elecciones del 12M, que ganó el PSC con 42 escaños y en las que JxCat quedó en segunda posición con 35, mientras que ERC quedó relegada a la tercera posición con 20 asientos en la cámara catalana, en la que el independentismo ha perdido la mayoría absoluta.

Y ahí, en ese pequeño pueblo francés, está Fernando de Haro, codirector de 'La Tarde'. Él ha sido testigo de cómo han transcurrido las últimas horas para los de Puigdemont, y ahora, unas horas después de los resultados, es testigo también de cómo todo se está desmontando sin ningún tipo de esperanza.

El día después, parecido a un tanatorio

Lo va a intentar, ya lo decía, eso de presentarse a la investidura. Sin embargo, no tiene mucha pinta de que le vayan a dejar gobernar. En este pequeño pueblito eran varios de sus seguidores los que acudían a sus mítines y esperaban, con esperanza, un mejor resultado. Ahí, por qué no decirlo, Junts había montado una pequeña "fan zone", llena de bebidas y futbolines, para celebrar lo que no pudo celebrar.

Fernando de Haro ha acudido a esa zona, donde ahora parece que hubiera pasado un verdadero huracán, porque no queda nada del jolgorio de anoche. Todo transcurre con normalidad en el pueblo francés mientras los operarios desmontan la carpa y el escenario desde el que Puigdemont analizaba sus resultados.

Vídeo





"En este escenario estaban depositadas las esperanzas, ahora se desmonta. Están recogiendo las barras que sostenían, se acabó. Así desmontaban los futbolines de Puigdemont, este escenario que ha servido para sus mítines, un viejo compañero había cubierto la noche electoral y dijo que esa carpa era un auténtico tanatorio" contaba.

En ese ínterin, ha ido a un restaurante cercano. Allí trabaja una española, de Málaga, que explicaba lo que ha ido viendo estos días. "He visto a mucha gente que ha venido a comer, tomarse un café...Era gente mayor, pero también algunos de unos 40 años. He perdido la cuenta, llevo casi 60 años en Francia, pero no sigo la política catalana" explicaba.

Otro de los trabajadores de la zona decía, prácticamente, lo mismo. "No tenemos nada que ver con ellos, no nos importan. Ni siquiera hablamos catalán".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La imprenta en la que se imprimieron las papeletas del referéndum ilegal

El codirector de 'La Tarde' se ha pasado por Elna, el pueblo en donde sucedieron miles de reuniones y se imprimieron las papeletas para el referéndum ilegal del 2017. Ahí, ha podido hablar con uno de los trabajadores de la imprenta.

"En ese momento hubo mucho trabajo, durante varios días, pero no teníamos relación con él" explicaba. Ellos imprimieron todas las papeletas, aunque dice que no entiende por qué se decidieron a guardar en el pueblo.

Vídeo





Ha descubierto, de Haro, que se guadaron en el ayuntamiento. "Fue fundamental tener escondidas las urnas, en un restaurante en frente del ayuntamiento y me han contado que a veces él va a cenar y tienen relación con Junts. Las urnas estuvieron en el ayuntamiento" aseguraba.