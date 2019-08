Las actividades extraescolares suponen más de un 11% del presupuesto familiar en la educación

Dentro de 15 días, todo se acaba, los chicos vuelven al colegio, y hay que preparar uniformes y libros... y el asunto de las actividades extraescolares está también muy presente pero a la vez en el aire, ya que en los colegios no es propiamente la oferta académica.

De este asunto se ha vuelto a hablar en las últimas horas en el debate de investidura de Isabel Ayuso: se ha hablado de la información que deben de tener los padres sobre las actividades extraescolares de sus hijos en el colegio. Ha sido una promesa que ha hecho dicha candidata, instada en gran medida por Vox.

Las actividades extraescolares en los colegios son muy importantes para los padres , suponen un desembolso de unos 400 euros aproximadamente, más del 11% del presupuesto familiar dedicado a la educación de los hijos en un año.

Pero en realidad, ¿cómo son de importantes estas actividades extraescolares para los hijos? Mercedes Bermejo, psicóloga y terapeuta y, directora de Psicólogos Pozuelo, ha explicado para los micrófonos de 'La Tarde'de COPE que, “Las actividades extraescolares son nuevas relativamente, ya que debido a la jornada laboral de los padres, los niños han de estar ocupados. A los niños, las actividades, después de una jornada de 7 u 8 horas, en ocasiones, les puede provocar estrés, agotamiento, empacho de información y estímulos para los niños.”

También recalca como importante que “no es lo mismo una extra deportiva que una que implique estar en el pupitre”.

Habla de la falta de tiempo: “El tiempo de juego libre es fundamental para el desarrollo del niño y hoy en día hay falta de tiempo”

“Hoy en día, los niños están tan ocupados que no les da tiempo a experimentar el aburrimiento y eso implica creatividad” concluye.

Este, es un aspecto de las extraescolares, pero el otro aspecto es la posibilidad de lo que los padres conozcan qué se hace en los talleres de los hijos que no están propiamente en los programas oficiales, María Luisa Lucena, vicepresidenta de CONCAPA, afirma que “lo ven muy razonable porque hemos recibido unos vídeos sobre el contenido de estos talleres, como vídeos sexuales, pero estos temas son educados en casa, y a lo mejor a mí no me interesa que mi hijo conozca todavía esos temas”.