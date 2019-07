El futuro de los actuales aires acondicionados, en el aire

Existen más de 3.600 millones de aires acondicionados en todo el mundo. Esto supone un importante gasto de energía, el frío artificial supone el 20% de la energía total que se consume en edificios, hogares y locales comerciales.

Josep Lluis Tamariz, investigador del grupo de caracterización de materiales de la Escuela de Ingeniería de Barcelona afirma que tal cantidad de aparatos de aire acondicionado es una hipotéca para el futuro ya que dichos aires utilizan materiales que perjudican gravemente la capa de ozono. ''Se han sustituido por otros materiales que son menos dañinos, pero aún así contribuyen al calentamiento del planeta, y por lo tanto eso es una hipotéca para las generaciones futuras''.

El problema no viene solo de la energía que estamos gastando, sino también de los materiales de los que están hechos los aparatos. ''Necesitamos frío, no solo doméstico y para habilitar unas condiciones de trabajo y de vivienda suficientemente cómodas. Sino también para transportar alimentos y otras cosas''. ''Hasta hace unos años, se utilizaban los cloroflourocarbonos''. ''Estos materiales fueron prohibidos ya por la Unión Europea, y se sustituyeron por los hidroclorocarbonos, que siguen siendo inviables a largo plazo'', afirma el investigador. ''De hecho, más allá del 2040, la Unión Europea no dejará utilizarlos''.

La alternativa pasa por un material orgánico, el neopentilglicol. Este componente orgánico es utilizado para hacer fibras téxtil entre otras cosas y es muy barato y no comporta ningún riesgo ambiental. Pero para que esto sea una realidad, aún faltan muchos años y mucho trabajo por delante. ''Aquí hay un trabajo de ingeniería arduo, que tiene que empezar'', afirma Josep Lluis Tamariz