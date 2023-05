La Fundación "la Caixa" y CaixaBank impulsan la 4ª edición de la campaña 'Ningún hogar sin alimentos'

Seguro que a esta hora ya has comido o le estás dando la merienda a tus hijos, pero imagínate que no pudieses... que tuvieses que elegir que les das de comer pero no de cenar o que no pueden ni desayunar. La Federación Española de Bancos de Alimentos alerta de que la pobreza alimentaria sigue cronificándose en España en 2023. Todavía hay más de 1,2 millones de personas que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Además, en ciudades como Madrid y Barcelona, el número de personas atendidas ha repuntado en el primer trimestre con respecto a los datos de diciembre de 2022 Hablamos con Fernando Domínguez, de la Asociación Nazaret, una de las entidades beneficiarias del Banco de Alimentos: "La Asociación Nazaret se fundó en el año 1977. Muchísimo antes de que existiera el banco de alimentos mi madre, que fue la fundadora de la Asociación, ya empezó a repartir alimentos en el barrio de San Blas y desde antonces hasta ahora seguimos ayudando a las familias. Nosotros todos los beneficiarios que tenemos (unas 660 familias aproximadamente) los damos de alta y hacemos una entrega mensual", explica.

Para hacer frente a esta situación, la Fundación ”la Caixa” y CaixaBank impulsan la cuarta edición de la campaña solidaria «Ningún hogar sin alimentos». Como en las ediciones anteriores, la iniciativa arranca con la aportación de 1 millón de euros por parte de la Fundación ”la Caixa”.

Hasta el 7 de julio, se pueden realizar donaciones a través de Bizum enviando una aportación a la causa 38014, a través de la red de cajeros automáticos de CaixaBank, a través de la plataforma de banca digital CaixaBankNow y por medio del portal www.caixabank.es.

Todo para ayudar a personas y familias como las que acoge la Asociación Nazaret. La recaudación se distribuirá por todas las provincias españolas a través de los 54 bancos de alimentos asociados a la FESBAL.

Entre las ediciones de 2020, 2021 y 2022, esta iniciativa ha recaudado cerca de 7,5 millones de euros, con los que se han conseguido 7.900 toneladas de alimentos básicos. Tanto la FESBAL como la Fundación “la Caixa” y CaixaBank hacen un nuevo llamamiento a las empresas y a la sociedad española para que continúen mostrando su solidaridad con quienes más la necesitan.