La frustración de la Guardia Civil tras el cambio en la investigación: "La gente aquí está desmotivada"

Es una de las noticias de la semana, y no es para menos. Un nuevo informe que ha dado a conocer la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que los seis detenidos por el asesinato de los dos guardas civiles en Barbate, que están en prisión provisional, no eran los tripulantes de la narcolancha que embistió a los guardias civiles, matándolos.

Se trataba de otra lancha, como confirmaba ayer por la tarde el jefe de Interior de la Cadena COPE, Juan Baño. Pero, ¿cómo es posible que hubiera esa equivocación? Es lo que le preguntamos al periodista aquí en La Tarde, que nos contaba que esta investigación (que cumple hoy tres meses desde que sucedió) es "dinámica" y está sometida a correcciones.

Correcciones como la que ha llegado ahora, que supone empezar de cero a buscar a los verdaderos culpables. "Se ha sumado un documento muy relevante que son las imágenes aportadas por los propios acusados. Ellos habían grabado esas imágenes y se ve que están viendo desde la distancia, dentro del puerto, grabando lo que están haciendo otros, incluso uno dice 'mira, Kiko' y él no sería el autor de esas seis pasadas que acaban embistiendo y matándoles" explicaba Juan Baño.

Además, aseguraba que, según estas imágenes, los detenidos no coincidían con las características de los verdaderos autores. "Se necesitaba una respuesta rápida, pero son profesionales de detener cuando se puede detener y en qué condiciones, son investigaciones dinámicas y abiertas, que son decisiones que pueden ser corregidas posteriormente" aclaraba Juan Baño.

El sentir de la Guardia Civil

Carmen Villanueva es la secretaria provincial de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) y nos atendía en La Tarde. Dice que esta noticia del giro de la investigación se la han tomado "como todo el mundo, con sorpresa".

Pero no es lo único que piensan, ya que creen que es una "frustración en el sentido de volver a empezar de cero y buscar a los culpables de ese acto tan terrible y tan cruel".

Además, reclama que, aunque se han ofertado más plazas para el puesto, siguen siendo insuficientes. "Desde el Ministerio del Interior se publicaron vacantes, pero ninguna de seguridad ciudadana, más tarde 5 para el puesto de Barbate, nos parece insuficiente porque es como cubrir el catálogo, pero es de hace 30 años y está obsoleto" explicaba.

"Hace años no teníamos estas problemáticas y las plantillas tienen que ser aumentadas, no cubrir lo que hay, porque con lo que hay no es suficiente. Siempre pedimos medios, personales como técnicos, pero el sistema operativo que se está utilizando en esta lucha no está siendo efectivo porque en el momento que dejan de presionar, se vienen otra vez arriba, no tienen ningún tipo de miedo y el principio de autoridad está perdido" lamentaba.

La reclamación de declararla zona de "especial singularidad"

Carmen Villanueva nos contaba que el sistema operativo es lo que no sirve, por lo que hay que apostar por "más medios y personal, e incentivarlos".

No solo, reclaman que Barbate sea declarada zona de especial singularidad, porque así "reconoces que ahí sucede algo diferente a otra zona, lo que conllevaría que se tratara el tema y la situación diferente, no solo con los medios, motivar e incentivar mucho más al personal. La gente que está aquí está muy desmotivada, imagina cómo ha sentado esto a todos los compañeros, se une al nivel de presión cuando se trabaja y a la peligrosidad" explicaba.

"Es sorprendente, decimos que se ha dejado a Cádiz abandonada a su suerte de lo que está sucediendo. Es que Cádiz es la puerta de Europa, las autoridades y políticos no piensan que la droga no se queda aquí, entra y va a Europa, aparte de las organizaciones criminales que se forman aquí" sentenciaba.