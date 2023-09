La Foto de Fernando de Haro: "Solo sirve un ahora que no sea ayer"

La foto de hoy está tomada junto a un charco de agua limpia. El cielo de acuarela, con nubes que parecen salidas de un pincel utilizado con un gesto rápido. El cielo y las nubes de jazmín quedan retratadas en el espejo líquido. Y entre la charca y el cielo al galope seis caballos retintos y gateados. Los seis caballos montados por jokys con ropas de colores, los seis caballos con las crines al viento, con las patas y las manos en el aire, los caballos suspendidos en su carrera, en un instante azul, blanco y colorado, un instante veloz detenido, un tiempo detenido como la gota de miel que cae, como el patinete que salta, como la comba en el aire, la comba de las niñas bonitas que no pagan dinero, como la manzana del físico que le va a dar en la cabeza, como el primer trago de una cerveza fría, como la explosión inicial del Universo, como el golpe de olor de un galán de noche al doblar una esquina. Caballos galopando en un gerundio que no acaba, gerundios que queremos que no acaben y que detengan el tiempo: besando, queriendo, triunfando, trotando, gozando. Pero los caballos tienen que pisar tierra para coger impulso, el placer se queda corto porque tarda en llegar y se va pronto, la miel termina por caer, la comba queda abandonada en el trastero y las niñas se convierten en mozuelas. Los caballos suspendidos en su carrera en un instante azul, blanco y colorado, pero la foto es solo profecía porque no vale el instante veloz detenido porque solo sirve un ahora que no sea ayer.