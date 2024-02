Foto de Fernando de Haro: "Muy cerca del camino asfaltado la espiral de un alambre con púas"

Foto de dos niñas andando por un camino asfaltado. El cielo de la escena nublado, blanco y gris, blanco y azul. Blanca una columna de humo que asciende desde una fábrica lejana. Muy cerca del camino asfaltado la espiral de un alambre con púas. Es una alambre que no alambra nada, una alambre e herrumbroso. La niña más pequeña está sentada, descalza, sobre un trozo de chatarra, quizá sea la puerta de un coche, la tapa de una lavadora o el cuerpo de alguna maquina vieja. La otra niña, ya mozuela, tira de un cable y arrastra a la chatarra y a su hermana. La niña mozuela, delgada y fibrosa, calza chanclas y viste un chandal de color mostaza, un chandal con capucha que le sirve de velo. La niña mozuela para hacer fuerza junta las manos a la altura de su cadera y tira y tira como quien extiende la vida de un cacharro viejo para que no se muera, como quien amarra un barco sin puerto. La niña pequeña viaja sin ruedas, ni carreta, sin velas ni nave, navega por un asfalto remendado sin más energías que las de las de la hermana. Y así la niña pequeña hace el camino sin pensar si tiene por delante, mucho trecho o poco trecho sin saber si habrá de repetirlo dos, tres veces o más, sin saber si pesa o es ligera. Hace el camino arrastrada pero no humillada, arrastrada por una hermana cariñosa que es ya una mujercita, arrastrada por una niña mozuela que no se permite el descanso, que hace años que no juega.