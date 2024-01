La foto de Fernando de Haro: "Las aspas del molino no se mueven solo recogen la sangre limpia... "

Foto de una escena invernal en un país del norte de Europa. Foto de ese momento breve en el que el mundo está ya bañado de luz pero el sol todavía no acaba de salir. Y el cielo de la foto tiene un tinte ligero entre púrpura y rosa, podría ser también un agua de acuarela malva. Al fondo un molino rechoncho y cansado sostiene sin esfuerzo sus aspas. Las aspas del molino no se mueven solo recogen la sangre limpia de la aurora. El alba de la foto se mira en una lagunilla de hielo, un espejo de rosas, grises y azules. Un vecino de la zona patina con oficio sobre ese hielo. El vecino lleva las manos enlazadas a la espalda y mira al suelo para no caerse. El vecino patina por el ahora, por el ahora de un sol que no ha salido todavía, por el ahora de siempre. Y será el frío, será que ha pasado mala noche, será que ha conocido a alguien, será el alba, pero el caso es que al vecino le ha dado un ataque de asombro. Siente sobre su piel, más que ver, el cielo con mejilla de niña, siente más que oye el crujir de los cristales de hielo con su quejido cariñoso, siente mas que oye el alboroto de unos pájaros que no tienen miedo a la pelona, gusta más que huele la humedad quieta, el verde de los juncos que buscan el cielo, huele más que gusta la primavera lejana. Al vecino, ya digo, le ha dado un ataque de asombro. Y mientras patina el alba le parece una maravilla existir entre las cosas que existen, estar vivo entre las cosas vivas, le parece una maravilla vivir en un planeta que gira, en un tiempo que siempre es el mismo y siempre es diferente, le parece una maravilla darse cuenta.