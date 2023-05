La foto de Fernando de Haro: "En el juego de miradas hay reconocimiento, respeto"

La foto de hoy es de Carla Martínez. Le han dado un premio por ella en Palma de Mallorca. La foto recoge un momento de intimidad de una mañana cualquiera en un cuarto de baño no muy grande. Un cuarto de baño pequeño, con una ventana chiquita, y un lavabo estrecho con dos jaboneras. Un cuarto de baño pequeño con un espejo con una luna cuadrada del tamaño de una loseta. En el hueco que deja la ventana y el espejo cuelga de los azulejos blancos un repisita en la que reposan unos botes muy juntos. En el cuarto de baño pequeño se cruzan las miradas y las sonrisas de un padre y de un hijo. El chaval con un pijama de un estampado ingenioso no tiene flequillo y ha estrenado unas grandes paletas. El chaval mira hacia arriba entre guasón y desafiante, mira al padre también en ropa. En el juego de miradas hay reconocimiento, respeto. El hijo lleva al padre dentro. En los gestos, en el modo de torcer las botas, en el modo de enfadarse, hasta los andares. El hijo lleva al padre dentro. En el abismo de su entendimiento, en la superficie de su acento. El niño quizás mentirá al padre, huirá de él, se peleará con él, renegará de él, le echará la culpa de casi todo. Y también entonces el hijo llevará dentro al padre. En la mirada y en el gesto del padre hay un recado, un mensaje, una razón dicha sin decir: no siempre lo peor es cierto, la vida merece la pena vivirla, merece la pena vivirla con atención, intensamente, completamente. Recado del padre al hijo, al hijo que lleva al padre dentro.

