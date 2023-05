La foto de Fernando de Haro: "Eso es lo que les pone más nerviosas, que les sirvan"

La foto de hoy está tomada en la terraza de un bar de Ronda. Ocho amigas han pedido permiso para juntar tres mesas. Van a comer y ya están los manteles y los platos puestos. un plato llano frente a ellas. Dos camareros les atienden. Uno es joven y lleva un polo blanco. El otro, ya no tan joven, viste con un polo negro. Uno sirve las bebidas, el otro toma nota de la comanda. En el restaurante de Ronda hay un menú con postre o café muy baratito. Las señoras todas ellas con el pelo corto y blusas frescas están todas muy serias. Como si estuvieran en un juzgado o en la consulta del médico y estuviesen explicando dónde les duele. Normalmente las señoras de la casa no comen fuera de casa. Varias de ellas llevan muchos años aviando almuerzos y cenas sin mucho gasto. Y ahora se sienten extrañas. No están del todo cómodas en eso de pedir a alguien que le traiga unas judías verdes o una fritura de pescado. Lo mismo les ha ocurrido cuando esta mañana se han levantado en la habitación del hotel en el que han dormido. Estaban inquietas porque una de ellas ha dicho que no tenían que hacer la cama y que hacer la cama cuando duermes en un hotel es de catetos. Estaban inquietas porque tenían que marchase dejando las sábanas revueltas y las colchas sin estirar. El baño, el baño sin lo han apañado después de usarlo. Les resulta raro acostarse en una cama que no es la suya, levantarse fuera de la casa. Les resulta extraño dedicar el día a recrearse, al solaz, a darle consuelo a la vista y a los oídos. Las señoras no están acostumbradas a holgar y, sobre todo, a que les sirvan. Eso es lo que les pone más nerviosas, que les sirvan.