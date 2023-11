La foto de Fernando de Haro: "La dulzura del triunfo de su voluntad"

Foto de dos señoras chinas entusiasmadas, radiantes. La mañana está luminosa como si fuera una mañana de enero. El parque más conocido de la ciudad de Shenyang, al norte del país, ha amanecido nevado. El sol juguetea con las ramas desnudas de los árboles, y es atronador ese silencio que acompaña un buen nevazo. Y nadie ha pisado lo blanco y parece que el mundo está en orden. Las dos señoras han salido de casa con un traje de baño rosa, rosa chicle, debajo del abrigo. Al llegar al parque han roto el hielo de una laguna detenida por el frío y han hecho la heroicidad de sumergirse en sus aguas infernalmente gélidas. Y ahora, sentadas en el suelo, a la sombra de un tronco con los brazos muy abiertos, se hacen un selfi. A la primera señora no le se encoge ni un músculo, solo levanta el teléfono y posa con mucha intención. A la segunda si se la ve algo rígida. Se agarra las piernas y se vuelve deseosa de quedar inmortalizada. Las dos señoras disfrutan del calor que les da haber hecho lo que nadie hace, paladean la dulzura que les da el triunfo de su voluntad, el arrojo que han tenido para desafiar la helada. Se han convencido de que no era para tanto, de que lo malo ha sido la primera impresión, de que si eran capaces de aguantar los primeros minutos todo sería más fácil. Se han convencido de que el secreto es no molestar el alma con las cosas que no se pueden controlar, se han convencido de que el secreto es dejar de desear el calor, vivir, en definitiva, sin pretensiones. Pero los primeros síntomas de congelación ha empezado a aparecer.