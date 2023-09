La Foto de Fernando de Haro: "Cayeron hace semanas pero nadie las ha recogido"

La foto de hoy es de un clásico: Willian Eggleston. Hay una exposición dedicada al maestro del color en Barcelona. El retrato está tomado en un jardín descuidado, con una valla tumbada y un sofa de metal herrumbroso. Las hojas de las árboles cayeron hace semanas pero nadie las ha recogido. Sobre el diván una señora muy delgada ha colocado un colchón con un estampado otoñal, un estampado con flores amarillas y ocres muy grandes. Sobre el estampado otoñal destaca el estampado de la señora flaca, este otro estampado tiene la osadía de combinar negros, rojos, azules y morados. Un estampado muy valiente que hace formas psicodélicas y que recuerda la moda de hace 50 años. La señora, ya digo muy delgada, con piernas que parecen las de una garza. La señora, eso si, coqueta y con un aire de escritora, o de directora de un museo, o de institutriz francesa en un pueblo paleto, la señora con el pelo entrecano se peina con un tupecito en la frente. La señora con labios finos acaba de darle la primera calada a un cigarrillo. No quiere dejar de fumar, no quiere vestirse de abuela, no renuncia a sus gafas de pasta con forma de corazón. La señora se levanta por las mañanas extrañada porque tiene la sensación de estar encerrada en un cuerpo demasiado viejo, un cuerpo que no le sigue. La señora se levanta por la mañana, se mira en el espejo y no se conoce. Ella era una joven atrevida, ni guapa ni fea, pero siempre interesante. El jardín está cubierto de las hojas del otoño, también hay hojas en los estampados. Pero a la señora del sofá el verano se le ha quedado dentro.