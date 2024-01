Foto de Fernando de Haro: “ La casa está del revés, La cumbrera... está apoyada en el suelo"

Foto de un paseo marítimo batido por la lluvia. Debajo de las olas un agua de chocolate, como si del fondo hubiera salido a flote todo lo que está sucio. Al borde del paseo marítimo una casa verde con un techo a dos aguas. En el que debía ser el primer piso dos ventanas bien guardadas por dos cortinas blancas, cortinas bordadas con hilo de Holanda. Dos ventanas gemelas que no son ya las ventanas del primer piso. La casa está del revés, La cumbrera, el pico en el que acaba el tejado, está apoyado en el suelo y forma una gran uve. La casa está del revés, la cabeza en el suelo, los pies por alto. Habrá que entrar en la casa por la ventanilla de la buhardilla y andar por el techo. La casa está del revés porque a algún arquitecto se le ha ocurrió que también las viviendas pueden estar patas arriba. No es nada nuevo a veces nos vestimos del revés, a veces tomamos una medicina que obra al revés de lo que debía obrar, a menudo andamos al revés porque andamos dejados y descuidados, a menudo hacemos las cosas mal hechas y donde debía estar la frente esta la espalda y damos el golpe no con la mano buena sino con la mano vuelta y vamos al contrario y lo que tenia que ser haz es envés y lo que debía ser cara es cruz y lo que tenía que ser marcha adelante es marcha atrás. Y vivimos en casas que se han dado la vuelta. Y el que diga que no le pasa es que no es sincero.