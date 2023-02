La foto: "Desde el rectángulo de la izquierda nos mira una mujer morena"

La foto que me ha llamado la atención es de la croata Dragana Juriši?. En primer plano una puerta de madera. La pintura verde oscuro. No es una puerta ciega. Debajo de la manilla de acero, fiable y elegante arranca una vidriera. Los cristales están sostenidos por nervios que forman cuadrados, rectángulos pequeños y rectángulos grandes. Los cristales están sucios, sucios como si estuviesen empañados, con cercos de mugre que no dejan ver bien lo que hay al otro lado.

Cuando llevas unos segundos mirando el vidrio te asalta una duda: ¿Estoy viendo lo que hay detrás de la puerta o lo que hay delante? ¿El vidrio es vidrio o un espejo azogado por la espalda que me está devolviendo entre brumas la imagen que hay delante de la puerta? ¿Detrás o delante de la puerta?. En cualquier caso sea transparencia o reflejo intuimos entre las nieblas de suciedad, un jardín en invierno con árboles desnudos y con un farol tan alto como las ramas más altas. Desde el rectángulo de la izquierda nos mira una mujer morena. Nos mira fijamente. Es una mujer que no ocupa el centro de la vidriera, solo una esquina. Una mujer que no ha querido acercarse más, que no quiere forzar nada, que no quiere ocupar mucho espacio del plano, que nos quiere dejar libres.

Los labios, la nariz, las cejas de la mujer al otro lado del cristal, a este lado del espejo son difíciles de distinguir. Lo que si se identifica bien es su mirada, se ve que clava uno de sus ojos lo que está a este lado de la puerta, al otro lado de la puerta. Vemos a la mujer de forma poco clara, como tras un velo, de forma algo borrosa. Y eso nos deja desconcertados, nos deja con la urgencia de ver más cerca, de ver más claro. De ver más claro.