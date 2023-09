La Foto del día de Fernando de Haro: "En su silencio, desafía al destino, pregunta por qué"

La foto de hoy la he tomado yo en una de las aldeas que trepan por la cordillera del Atlas. Bajo un chamizo que hace una buena sombra una anciana está sentada con las manos en las rodillas, una de las manos la tiene envuelta con una venda. Son manos grandes con los dedos gordos de haber trabajado en el campo, de haber cavado, de haber criado a varios hijos. Hace calor pero la señora está bien abrigada, con una falda larga azul, un jersey negro, un pañuelo rojo en la cabeza y otro cubriéndole la frente. La señora bajo el brazo derecho sostiene una vara quizás de castaño, una vara bien útil para unos piernas que a veces no son muy seguras. La boca de la señora está cerrada con la comisura de los labios hacia abajo y esa es la única señal en su rostro del dolor y de la pena. La piel de la señora es blanca y quizás sus ojos tenga esa claridad verde de muchas de las mujeres de la zona, los ojos verdes de las bereberes. Quizás la señora tiene los ojos verdes pero no lo sabemos porque los ha cerrado. No quiere indiscreciones. Y alguien podría pensar que es una esfinge, que detrás de su gesto solo hay resignación y aceptación de la fatalidad. Pero la señora, en su silencio, desafía al destino, la señora pregunta por qué, demanda razones, reclama compañía.