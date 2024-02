Foto del día de Fernando de Haro: "El castillo está rodeado de encinas"

Foto de Alcazarejos, del castillo de Alcazarejos en el Valle de los Pedroches. El castillo está rodeado de grandes encinas que no se ven en la foto. Encinas más antiguas que viejas, encinas de troncho muy ancho, esculturas hermosas de una tradición con mucha vida. El castillo está rodeado de encinas. Los muros y las torres se levantaron en un serrijón pardo, se levantaron entre rocas hermanas que sirvieron de cimientos. Y ahora los bastiones están derribados y las torres desmochadas ya no refugian a los vigías y no se escucha el cambio de guardia. Y no se ven caballos cabalgando en el horizonte. Ya no hay asedio posible del enemigo porque el asedio del tiempo hace tiempo que ganó la batalla. No sirvieron ni que la tropa se ejercitara, no ha servido que los reclutas escucharan de la mañana a la tarde los sabios consejos, los grandes principios que les llegaban de un honroso pasado No sirvieron los himnos de la tribu, ni las vigilias, ni las rogatorias. No sirvieron las viejas canciones, ni los poemas de siempre. No sirvieron porque no había niños que las cantaran, no había poetas que los declamaran. No sirvió ni el viejo ateneo, ni la educación exquisita de las viudas. No sirvieron los sermones ni el mucho folklore atesorado a lo largo de los siglos. No sirvieron las nuevas defensas que se añadieron a las viejas. No sirvieron los escudos heráldicos ni las geanologías llenas de apellidos dobles, no sirvieron ni las filosofías ni los manuales de moral. El castillo empezó a ser hermoso, dejó de ser bonito. Y no hay nada feo que quede en pie. Solo lo bello perdura