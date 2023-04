La foto: "Cuando las parejas se abrazan en una oscuridad de naufragio"

La foto de hoy está tomada al altas horas de la madrugada en una estación de tren de cercanías, una estación subterránea. Esta tomada cuando chicas jóvenes duermen con la cara apoyada en los cristales y tienen dos grandes ríos de lágrimas congeladas bajo los ojos. Cuando las risas tienen el vaho del alcohol. Cuando los sobrios son pasajeros insomnes, borrachos de desilusión o de ansiedad. Cuando las parejas se abrazan en una oscuridad de naufragio. El fotógrafo ha asomado su cámara por una de las ventanas de un vagón. La luz es fría. Y bajo esa luz, en el vagón, hay un joven largirucho y abstraído. Tiene los pies en alto, los apoya con un gesto in cívico en el asiento que tiene delante. El chico es un snob, calza zapatos negros y se ha remangado los pantalones como si fuera a pescar. Le asoman unos calcetines de colores y unas canillas delgadas. El joven está sorprendente mente despierto, avisado. Ni duerme ni sueña, mira con sus ojos claros, sin sombra, un libro que descansa en sus rodillas. No le mantiene desvelado ni la obligación, ni la necesidad de obtener una buena nota en un próximo examen, ni una sentencia judicial ni una deuda pendiente, tampoco encargo alguno. No habría encargo, obligación ni necesidad que pudiera mantenerle tan atento. No tendría energía ni voluntad para cumplir con su propósito. AnDa desvelado por gusto, porque persigue una satisfacción y cree haberle vista la cola. Anda desvelado porque ha encontrado huellas de un animal que se llama deleite, porque ha visto volar en el tren de madrugada las aves de la complacencia.