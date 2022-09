Fernando de Haro, desde los viñedos de Valmojado: "Los costes de producción del vino se han duplicado"

El periodista y locutor, Fernando de Haro, se traslada un año después hasta el campo, concretamente a los viñedos de Valmojado, donde se está recogiendo las uvas de tempranillo, para ver lo qué hay detrás de la subida de los precios.

"Aquí, el año pasado, los costes de producción del vino han subido un 100 por ciento, es decir, se han duplicado", ha explicado Fernando de Haro. Las causa de esto se encuentra en la subida del precio de la electricidad, entre otras cosas. "Pero el vino, en el supermercado, solo ha subido un 7 por ciento", ha añadido.

Vídeo



¿Por qué no sube más el vino? Según ha explicado Fernando de Haro, si las personas que producen el vino dejan que repercuta la subida de los costes de producción en el precio final del producto, la gente comprará menos este producto, beberán menos vino. "Y eso no es lo que quieren", ha informado. ¿Cuánto tiempo podrán aguantar la diferencia de la subida de los costes y la subida de los precios en los supermercados? "Dicen que no mucho tiempo", ha concluido.

COPE emite este jueves más de 12 horas de programación especial para analizar la subida de precios

Este jueves, 8 de septiembre, COPE saca sus programas a la calle para contestar una pregunta:¿Cuánto más puede subir la cesta de la compra? ¿Cómo pueden enfrentarse las familias a la “vuelta al cole”? ¿Cómo ha cambiado en un año el hábito de consumo? Los comunicadores buscan respuestas y conocer, en los distintos sectores y desde distintos puntos de la geografía, los efectos de esta subida para el ciudadano, para las empresas, y para el país.

Así, desde las 9 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro recorren España para conocer de primera mano las consecuencias de la subida generalizada de los precios.

Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE viajan a cuatro de los mercados más importantes de España para detenerse en el final de la cadena de los precios. Para hablar con quienes venden los productos directamente al consumidor. Desde el mercado de Triana en Sevilla, hasta el mercado de la Boquería de Barcelona, el de Abastos de Santiago de Compostela (Galicia) o el mercado Central en Valencia ¿Cómo ha cambiado el hábito de consumo un año después?

Pilar García Muñiz se traslada con Mediodía COPE al polígono industrial de Alcobendas (Madrid) para hablar con distintas empresas. Ahora, tienen que pagar más por producir lo mismo y eso resta su competitividad. Además, analizará este incremento imparable de precios en el sector del calzado de Valencia. La conectividad del puerto de la ciudad permite a esta industria una mayor conectividad internacional, pero… ¿Ha afectado en las cifras la subida de los costes? García Muñiz también analizará la vuelta al cole en cifras. El gasto en libros, material escolar y uniformes ha subido un 5% de media este año ¿Cómo hacer frente a este impacto en los bolsillos de los españoles?

La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, vuelve desde las 4 a la zona agrícola en Toledo para analizar las consecuencias de la inflación en el sector primario. En Seseña comprobarán como afecta el alza de precios de materias primas y de energía a los cultivos de cereal, y en Tembleque, cómo una panadería intenta mantener los precios a los clientes. Además de estar junto a productores de fruta y verdura de la provincia, comprobarán los problemas de los campos de olivos de Mora o en losviñedos de Valmojado, desde donde se produce gran cantidad de aceite.

Expósito y su equipo analizarán también la subida del precio de los alquileres. La cifra se incrementó en España un 0,5% en agosto y marcó récord en cuatro comunidades autónomas. Independizarse en ciudades como Madrid y Barcelona se ha vuelto para los jóvenes un lujo al que muchos no pueden acceder ¿Ha ayudado a los jóvenes la prestación para el alquiler del Gobierno? ¿Ha habido un descenso de la demanda de pisos de alquiler?