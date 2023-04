El alzheimer, cada vez más cerca de curarse: Los pros y contras de un prometedor fármaco según un experto

Es una de las enfermedades que más nos preocupan por su alta incidencia en pacientes de todo el mundo y estamos empeñados, desde hace años, en buscarle alguna cura. No es fácil, de momento no tiene tratamiento ni cura y no cabe más que esperar a que el cerebro se deteriore hasta su extremo. Por supuesto, te hablamos del alzheimer, esa enfermedad que afecta a casi 50 millones de personas en todo el mundo.

Eso no es todo, porque se espera que, si siguen subiendo los casos, en 2030 se alcancen los 74 millones de personas afectadas por esta enfermedad. Siguen las investigaciones y, sobre todo, las ganas, para dar con algún tratamiento que reduzca este deterioro cognitivo y permita a los pacientes tener una vida, dentro de lo que cabe, normal.

?? ¿Cuánto nos queda para curar al Alzhéimer?: "Podría ser por vía nasal" https://t.co/OKeqU0B7gn — COPE (@COPE) March 14, 2023

Y aquí es cuando llegamos al 2023, donde las esperanzas se renuevan. Y es que hace unas semanas se anunció que durante este año se aprobaría un fármaco que luche contra el alzheimer hasta el punto de reducir hasta un 27% el deteriorio cognitivo de las personas que sufren alzheimer. Eso, al menos, se ha demostrado en los experimentos que se han hecho a pacientes en las primeras fases de la enfermedad.

Lecanebab era, hasta ahora, el medicamento más prometedor para hacer frente a la enfermedad. Sin embargo, las esperanzas se han truncado un poco, porque un nuevo estudio sobre el efecto del fámarco y otro similar en el alzheimer, puede tener un efecto secundario sorprendente: el cerebro puede encogerse.

Pero, ¿debemos desistir de estas esperanzas? En La Tarde te respondemos.

Los pros y contras de un este nuevo fármaco

Como nos recordaba Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera en La Tarde, no hay que apresurarse a desechar este fármaco, porque todavía se encuentra en una fase clínica de ensayo. "Queda mucho por descubrir qué es lo que ha pasado. No hay que alertar mucho tampoco, hay que esperar e investigar todavía más para determinar las causas y efectos de este efecto secundario" explicaba.

Queremos saber, por tanto, si las esperanzas en este medicamento son infundadas o no. Por eso, en La Tarde hablamos con el doctor José Miguel Láinez, Jefe de Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Alzhéimer: los cinco síntomas que podrían indicarte que padeces esta enfermedad, según expertos de Cambridge https://t.co/VQpZZfdMeX — COPE (@COPE) November 10, 2022

"Hay que ser muy cautos, el estudio suma diversos pacientes con diversas terapias. Algunos datos muestran una mejoría del tamaño del hipocampo que tiene que ver con la memoria" explicaba el doctor, lo que significa, en su opinión, que no hay que desechar las esperanzas en este medicamento, porque, según evidencias, también plantea la reducción de la inflamación.

Para el doctor, es mejor ser cauto con este medicamento, porque si bien no es algo mágico que haga desaparecer por completo el alzheimer, nos da "por primera vez una vía nueva de tratamiento de esta enfermedad" contaba.

"Pienso que no supondrá un parón en esta esperanza, solo es un mecanismo de alerta más" empezaba a contarnos. "Lo cierto es que reduce y mejora la evolución en más de una cuarta parte de los pacientes. Por la vía que vamos, es buena" aseguraba.

En cualquier caso, cree que se mostrarán bien los efectos del medicamento en aquellas personas que estén en una fase inicial de la enfermedad, por lo que, puede ser, "estemos llegando un poco tarde".