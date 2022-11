Alzhéimer: los cinco síntomas que podrían indicarte que padeces esta enfermedad, según expertos de Cambridge

El Alzheimer es la forma más común de demencia, en concreto, es responsable de entre un 60 y un 80 por ciento de los casos y causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Sus síntomas, generalmente, se desarrollan lentamente y van empeorando con el tiempo hasta llegar a ser tan graves que llegan a interferir con las tareas diarias. Es una enfermedad que llega a afectar a más de 46 millones en todo el mundo y se espera que para finales de esta década, si no se realizasen descubrimientos novedosos podría sufrir un aumento importante llegando a alcanzar los 74,7 millones de casos. Actualmente, no tiene cura, pero existen tratamientos para los síntomas y se continúa investigando.

De hecho, ha tenido lugar la primera vez que un equipo de investigadores británicos del Imperial Collegue de Londresha conseguido demostrar la eficacia de una técnica que combina una imagen del cerebro realizada por el escáner con un sistema de inteligencia artificial para conseguir un diagnóstico precoz de esta enfermedad neurodegenerativa. Un estudio que da noticias esperanzadoras para las personas que sufren esta dolencia.

Un joven se hace viral al predecir qué número va a ser 'El Gordo' de la Lotería de Navidad 2022: "Primera vez" Luis, como se llama el joven, ha triunfado en TikTok donde miles de usuarios ya han sido partícipes del número que asegura que será el primer premio de Navidad este 2022 Redacción DigitalMadrid 08 nov 2022 - 05:49

La detección temprana de una enfermedad es clave en su desarrollo. Por ello, estudiar los síntomas que presentan los pacientes es muy importante, para poder extrapolar la información al resto de la población y que esta, en caso de detectar algunos de ellos, pueda estar en alerta y acudir a su médico.

Un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge ha centrado sus esfuerzos en las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y ha elaborado un estudio del que se extraen cinco síntomas que pueden indicar que padeces esta u otra enfermedad como algún tipo de demencia.





Cinco síntomas que pueden avisarte de que padeces una enfermedad neurodegenerativa

"Los procesos fisiopatológicos de las enfermedades neurodegenerativas comienzan años antes del diagnóstico. Sin embargo, los cambios previos al diagnóstico en la cognición y la función física son poco conocidos, especialmente en las enfermedades neurodegenerativas esporádicas", comienzan explicando en el estudio que lleva por nombre 'Deterioro cognitivo y funcional prediagnóstico en múltiples enfermedades neurodegenerativas esporádicas'y que ha sido publicado en la revista 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association'.

En esta línea, apuntan que lo que debe preocuparnos es "darnos cuenta de que estamos teniendo problemas para recordar en nuestra vida diaria", explica Tim Rittman, uno de los expertos del Departamento de Neurociencia Clínica de Cambridge. En concreto, las personas que padecen alguna enfermedad neurodegenerativa tuvieron peores resultados a la hora de recordar listas de números, en resolución de problemas, en tiempo de reacción, test de emparejamiento de figuras y a la hora de acordarse de hacer algo tiempo después.