La familia de la niña de 11 años agredida en Badalona abandonará la ciudad: "No ha recibido apoyos"

El 19 noviembre de 2022, una niña de 11 años es violada en Badalona en un pequeño centro comercial. El acto atroz lo cometen 6 menores, 3 de ellos tienen 11 años, un mes más tarde el hermano de la víctima de tan solo 14 años descubre el video en el instituto en el que estudia. El joven comenta el caso con su familia y deciden entre todos denunciar los hechos.

Los Mossos d'Esquadra descubren a 5 de los 6 menores, pero 3 de ellos son inimputables, ya que tienen 13 años. Para los otros dos, la Fiscalía pide internamiento. El hermano comparte instituto con uno de los agresores y comenta a su familia las constantes burlas y amenazas que recibe día tras día. Tras todo esto, la familia decide abandonar Badalona.

El juzgado de menores ha puesto en libertad vigilada a uno de los agresores, mientras que el otro se encuentra en régimen cerrado debido a sus antecedentes. Hace pocos meses salió, pero con una orden de alejamiento.

Amparo Díaz es abogada especialista en violencia machista y ha pasado este jueves por los micrófonos de 'La Tarde' para comentar este terrible suceso. La letrada ha asegurado que la Fiscalía General del Estado lleva 3 años alertando del incremento de violencia sexual sometida a niñas por niños que encima se graban. "Tenemos violadores de 11 años, ¿qué hacemos con la norma?. Hay un fallo en la prevención y protección de las víctimas", ha subrayado. Además, ha agregado: "Después de la violación, hay que trabajar con la de su reputación y dignidad de la víctima porque sufren presiones por los propios actores o personas del entorno, además me parece insuficiente la medida de alejamiento".

No hay servicios públicos que garanticen la seguridad de las víctimas. Por ello, la abogada ha demandado que los agresores deberían alejarse más: "Las familias agresoras deberían irse de la ciudad, buscar nuevos trabajos y buscar nuevos colegios, no como castigo, sino para que la víctima no vuelva a encontrarse con ese entorno". Además, ha opinado que los juristas se centran mucho en la criminología y muy poco en la victimología, y ha asegurado que hay que recuperar a los agresores y reintegrarlos, pero no sin antes reparar el daño hecho a las víctimas, que es lo prioritario. En el caso particular de la menor de Badalona, Díaz ha matizado que el colegio debería haber puesto una medida de compensación a la familia por los daños causados y que deberían ser contundentes ante las amenazas y ataques a la familia. "Los menores infractores deben ser consciente de la realidad de sus actos", ha subrayado.

En este sentido, ha agregado que "es alarmante que la familia por esta desprotección debe abandonar su casa, en estos momentos no deben tener confianza en nadie, ni en la administración pública, ni en el sistema judicial, ni siquiera en la sociedad". Además, ha asegurado que esta familia no ha recibido apoyos y ha hecho un llamamiento para apoyarla: "Cuando hay una prueba tan evidente como es un video, no hay dudas". En último lugar, ha confirmado que habrá informes psicológicos hechos por peritos que evalúen la credibilidad de la menor.