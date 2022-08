Un experto predice cómo serán los coches en el futuro: podrían salir a la calle a partir de septiembre

El famoso coche KITT conocido como el coche fantástico era el coche del futuro en los años 80 y entonces se veía a aquel vehículo que algo que era de ciencia ficción porque el coche hablaba, pero ahora tenemos los asistentes de voz, con los cuales podemos hablar.

Además, hemos visto en muchas películas los coches autónomos y voladores, pero en pleno 2022 seguimos conduciendo a la manera tradicional porque aunque se hayan realizado mejoras tecnológicas, el conductor es el encargado de controlar el volante. "En 20 años los coches podrían detectar en décimas de segundo si va a haber un accidente y cómo evitarlo", ha subrayado el experto en transporte y tecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, José Francisco Monserrat. Estos coches también serán capaces de indicarnos si una calle es mejor que otra para aparcar, esta información nos la facilitarán los drones. También nos podrán informar sobre la situación del tráfico en el momento de la conducción.

"En 20 años podremos ver los coches conduciendo solos, seguro y en seis meses también", ha incidido José Francisco Monserrat. En España no circulan, pero en septiembre se comienza el reglamento en el parlamento europeo, el cual se encargará de regular su circulación en los estados miembros y los ponga en circulación en sus países. Además, determinará el máximo de coches en 1.500 coches por marca y por año. Cabe destacar que estas ventas son limitadas porque “son totalmente autónomos, es decir, sin conductor,", ha explicado. De tal forma que con el reglamento en marcha comenzaremos a ver estos coches por nuestro país.

La regulación está lista para que sea aprobada, también es posible que la propuesta de resolución se represente en septiembre, "los vehículos tipo cuatro son aquellos que no llevan conductor", ha explicado el experto. Actualmente, tenemos varios fabricantes, pero hay dos certificados solo Toyota y Mercedes.

Si la regulación se aprueba y es vigente para los países de la Unión Europea, tienen coches que podrían salir a la calle y conducir ellos solos. En el caso de países como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y China ya tienen permitida la circulación. En estos casos, "tienen que llevar una caja negra y no circulan por ciudades, por lo que están sometidos a limitaciones.

En el caso de los coches tipo 4. la regulación actual no permite su funcionamiento porque el conductor no tiene permitida la toma de control del vehículo y puede ocurrir que en ocasiones sea necesario porque la vía no ofrece la seguridad que se necesitaría. De tal forma que con estos avances "habría que digitalizar las carreteras, de tal forma que las señales y el semáforo se puedan comunicar con el vehículo", ha explicado José Francisco Monserrat.

Sin embargo, en el caso de los vehículos tipo 3 funcionan solos y puedes tomar el control cuando quieras. En estos coches se pueden observar una resistencia en el vehículo, ya que el conductor puede querer cambiar de carril, pero el sistema del propio coche me impide cambiar de carril.