Un experto explica en 'La Tarde' cuál es el mejor momento para tomar el sol este verano

El verano es sinónimo de sol, pero seguro que no sabes que la mitad de la población de España, un país en el que el sol no deja de brillar, tiene falta de vitamina D. El portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Rodrigo Aispuru, explica que con respecto a este tema "hay un poco de controversia" pues las vías científicas "dan unos determinados valores. En base a dicha determinación definimos a un grupo con carencia de vitamina D" contra otro que no tiene dicha carencia. Hay que tener en cuenta que el norte de España, que tiene la falta de esta vitamina más acusada, que en el sur. Pero también recuerda que un nivel bajo de vitamina D no siempre es sinónimo de enfermedad.

Cuándo es mala la falta de vitamina D

Aispuru ha explicado que "hay poblaciones que, si tienen el nivel de vitamina D bajo, es malo, como los niños lactantes, las mujeres premenoupaúsicas, que necesitan la vitamina D para evitar la osteopororosis, y las personas mayores que están en residencias geriátricas que, por ciertas circunstancias se exponen poco al sol". Pues en este tipo de personas el nivel de vitamina D es muy importante. "Para el resto de la población, lo importante es que tengan una exposición más o menos adecuada".

Tomar el sol

Según el experto, lo más importante en este caso, es "tener una exposición solar. La ideal sería, según las evidencias científicas, las primeras horas de la mañana". La persona que "tenga el privilegio de tener unos minutos libres por la mañana y pueda darse un paseo sería un privilegiado en cuanto a baño de vitamina D". Para las personas que no puedan hacer esto, es recomendable que tomen el sol "cuando van conduciendo por la mañana al trabajo o cuando salimos a hacer un recado o la compra". Con esos minutos que estamos expuestos al sol ya sería más que suficiente. Pero, lo ideal es tomar el sol durante "10 minutos, fuera de las horas del mediodía".