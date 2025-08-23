Otoño 2025: el color de la temporada, el estampado que más se llevará y la prenda que no puede faltar en tu armario

En poco más de una semana arranca el mes de septiembre y con él la vuelta a la rutina y los primeros coletazos del otoño, que no tardará en llegar. Los escaparates se han adelantado a la última estación del año y ya podemos ver en ellos algunas de las tendencias que serán protagonista en los próximos meses.

En 'Fin de Semana' hemos querido saber qué color será el protagonista, qué estampado veremos más o cuáles serán los tejidos que más presencia tengan en las tiendas, todo ello de la mano del diseñador Alejandro de Miguel.

los colores del otoño

En cuanto al color, viene mucho el marrón chocolate, que ya ha sido todo un éxito en primavera verano, pero viene para quedarse. "Es como muy elegante, acogedor y se ha visto en las pasarelas. Combinarlo con turquesa, a mí me encanta. Muy combinable", apunta el diseñador.

Además, se fija en otro colores que destacan: "La combinación de rojo y negro es pura chispa y dramatismo. El rosa clarito, el rosa como bebé, rosa empolvado en tejidos plisados es para invitadas y también destaca el azul eléctrico".

tejidos destados

En cuanto a tejidos, sigue pisando fuerte el animal print, pero no el de leopardo, sino el de serpiente. "No hay que pasarse con los estampados", advierte De Miguel.





A esto hay que sumar los cuadros, que vuelven pisando fuerte, como ya se llevaron hace algo más de una década. Además, destacan las sedas naturales, la lana y las prendas sostenibles.

De siluetas, destaca la llamada silueta lápiz. El diseñador explica que es la falda muy entubada que llega casi hasta el tobillo y queda bien a casi todos los tipos de mujer. A ella podemos sumarle una chaqueta de punto.

las prendas de la temporada

Si nos fijamos en prendas concretas, destacamos dos. Por un lado, las blazer con hombreras XL que puedes llevarlas cruzadas o simplemente sobre los hombros. Junto a esto, los pantalones palazo, alto de cintura, con pinzas y muy largo.