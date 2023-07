Estos son los vehículos que más tendrían que pagar en las autovías a partir de 2024: "Deterioran más"

Durante los meses de verano, mucha gente sale a la carretera para irse de vacaciones. Ya sea para ir a la playa o a la montaña, seguramente no hayas pagado el lugar por el que circulas. Es cierto que, no solo realizarlas, sino que mantenerlas cuesta un dinero.El director de la DGT, Pere Navarro, ha asegurado que, a partir de 2024, vamos a pagar por usar las autovías. "Le han obligado a matizar, claro, en campaña electoral y en el debate del lunes Sánchez lo negó", apuntaba Fernando de Haro.

Las carreteras de Europa

La cuestión de la financiación de carreteras la tendrá que abordar cualquiera de los partidos que forme el próximo Gobierno. Lo cierto es que en 24 de los 27 países de la Unión Europea sí que se paga. En Hungría no hay tornos como en España, sino que hay que adquirir "viñetas" por semanas o de forma anual. En Portugal, hay unos arcos que leen las matrículas y que te cobran por lo que circulas. Por el contrario, en Alemania y Bélgica, las pagan todos con sus impuestos

El periodista de la revista Autobild, especializada en motor, Gabriel Jiménez, y director general de la Asociación Española de la Carretera, Jacobo Díaz han expresado su opinión sobre esta polémica en 'La Tarde'. Jiménez ha informado de que Bruselas ha exigido la conservación de las carreteras, pero los fondos 'Next Generetion' no se pueden utilizar para ello. La solución para conseguir ese dinero podría ser el peaje, pero "no es verdad" que lo está reclamando desde la UE.

Los posibles sistemas de pago

Por su parte, Díaz, corroboraba esto, añadiendo que la directiva europea ha dado una serie de pautas para un sistema de pago sostenible en el tiempo. "Entiendo que no es un compromiso del gobierno, sino del país", decía el director de la Asociación Española de la Carretera. Exponía que estas consisten en una serie de "horquillas mínimas y máximas, en función del vehículo. Lo más importante es un pago por distancia. Parece que en 2024 la única opción razonable es la viñeta".

El periodista ha defendido que "lo más justo" es que las personas que empleen las carreteras tengan que pagar por ello. El modelo más viable que es capaz de vislumbrar es el de la viñeta, como en Hungría. "La mayor dificultad" estaría en preparar un sistema electrónico para hacerlo viable y no ralentizar la circulación. Sobre esto, Díaz ha insistido en que la tecnología puede encargarse de ello, convirtiéndolo en "una pegatina" y unos arcos, al estilo portugués, que puedan identificar el vehículo y quién está cumpliendo con los pagos.

La cuestión es: ¿Cuánto?

En Suiza, circular por las autovías cuesta 20 francos al año. Jiménez ha comentado que "se está hablando de un céntimo por kilómetro recorrido. La patronal de empresas de construcción hablaba de hasta 9 céntimos". Ha propuesto replicar a Alemania, donde los peajes se aplican a los vehículos a partir de 7,5 toneladas en función de lo contaminantes que sean sus motores. De esta manera, ha sugerido que los más pesados sean los que más paguen porque "deterioran" más las vías.

Antes de llegar a esa conclusión, el director general pensaba que primero hay que dejar claro a la población general que la finalidad de estos ingresos está destinado exclusivamente a mejorar las carreteras.