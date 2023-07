Ángel Expósito, sobre la cultura en campaña electoral: "No se habló nada en el debate, y así nos va"

Este viernes, en 'El paseíllo del Tron', Ángel Expósito traía una reflexión sobre el mundo de la cultura, ya que siendo esencial y transversal en la sociedad, ningún político hacía alusión a ella. ¿Qué papel tiene la cultura en la campaña electoral? Escucha la reflexión que hacía en 'Herrera en COPE'.

¿Esto es el mundo de la cultura o del show business?

Estos días tiene lugar una campaña en redes sociales donde denuncian al PP y a Vox de censura y 'ponen a caldo a los clásicos'. Como opina el director de 'La Linterna': "es una campaña en redes, perfectamente organizada, acusando al PP y a Vox, tras las elecciones municipales, de censura, control, limitaciones, cortes, cierres, de fascistas". Una campaña en la que hablan y promueven desde Gutiérrez Caba hasta los Bardem, pasando por Anabel Alonso, por Almodóvar... Abascal ha reivindicado la libertad para leer el libro de Agatha Christie 'Diez negritos', las obras de Roald Dahl y la creación de J. K. Rowling. De esta forma, ha aludido a una serie de “autores que están sufriendo los estragos de un tiempo peligroso”.

Pedro Sánchez acudía este viernes por la mañana a una conferencia llamada 'Contra una convivencia censurada', donde se han leído declaraciones por la libertad de expresión firmadas, por ejemplo, por el filósofo y profesor Emilio Lledó, por la escritora Rosa Montero, y por el director de cine Pedro Almodóvar, entre otros. Expósito se preguntaba "¿esto es el mundo de la cultura o del show business?"

La cultura, como sigue Expósito, no es solo esto, "la cultura es arte, humanidades y libertad". "¿De verdad se piensan que volvemos a una dictadura?".

Como ayer ya apuntaba en 'La Linterna' "por suerte la literatura, el arte, la educación y la historia, el pensamiento crítico y la libertad es muchísimo más, mucho más, que lo que nos quieren vender. La libertad se les ha olvidado".

"Del mundo de la cultura no se habló nada en el debate, como si no fuera importante, y así nos va. No se habló nada de historia, de humanidades, de arte, de la lengua española o de la libertad".

