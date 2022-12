Dos juristas creen que el TC tumbaría la proposición de ley sobre la reforma judicial: "Es inconstitucional”

La decisión del Tribunal Constitucional respecto a la reforma legislativa que modificaba su renovación es una de las consideraciones que ha levantado más polvoreada en el tablero político en los últimos años. Pedro Sánchez ha llegado a afirmar que se ha restado una reducción de competencia al legislativo.

Carlos Sánchez de Pazos, experto en derecho constitucional

Sin embargo, los expertos rechazan esta lectura. Carlos Sánchez de Pazos es experto en derecho constitucional y profesor del máster de acceso a la abogacía. Apunta en 'La Tarde' con Pilar Cisneros y Fernando de Haro que “aunque estamos ante una situación insólita” no se está reduciendo competencias del Parlamento. “Lo único que ha dicho” el Tribunal, opina, “es que no se puede producir es esa votación de enmiendas que no tienen nada que ver con el fondo”. “Si actúan acorde al Tribunal Constitucional” no se encontraría problemas, reconoce.

El método legislativo no es el adecuado, es decir, la introducción de enmiendas y que se utilicen procedimientos de urgencia. El procedimiento legislativo "es complejo y permite que los legisladores puedan establecer nuestras leyes de una forma ordenada”, aclara Sánchez de Pazos. Por eso, cuando se utiliza una técnica que permite recurrir a cualquier instrumento para legislar más rápido "se produce mala legislación”, el experto reconoce que no solo es inconstitucional "sino que provoca leyes que están mal hechas”. Y en todo caso, “la función de los legisladores es establecer normas claras”, apunta.

“Es fundamental la intervención de la UE para recordar sus estándares de derecho”, opina Sánchez de Pazos. Porque, rememora el jurista, “es lo único que evitó una reforma que el Gobierno ya puso en marcha para reducir esas mayorías”. Ante esa situación podría presentarse “un nuevo recurso de amparo”. Y esto se da porque en el polémico caso de esta semana: “se argumentaba que las enmiendas se habían introducido por un formalismo indebido y también porque su contenido es inconstitucional”.

Javier Tajadura, profesor de derecho constitucional de la Universidad del País Vasco

Javier Tajadura es profesor de derecho constitucional de la Universidad del País Vasco, y señala que la democracia “está sometida a unos límites". “Soberana es la Constitución”, explica; por eso, “un parlamento que anula los derechos de la mayoría va contra la Constitución”. Al final, el Tribunal Constitucional tiene el deber de “hacer efectivos los límites que la Constitución impone al legislador”. “La soberanía no reside en el parlamento”, describe Tajadura. Y es que, esta situación “es incompatible" con el derecho. Y añade que debe ser así “para evitar la tiranía de la mayoría”.

Aun así, el Gobierno va preparar una proposición de ley que va a modificar las mayorías del TC y del CGPJ. Se piensa que así podría reflejarse lo que ha votado el ciudadano en los tribunales, pero Tajadura cree que “no se puede llevar a cabo vía enmiendas”. Aun así, concede que “se tramitará y se aprobará”. Lo grave para el jurista es que “tienen que ser oídos los órganos de gobierno del poder judicial” como se hace en el resto e Europa. La idea que tiene el Gobierno, critica el experto es que “el que gana las elecciones pasa a controlar una serie de instituciones que deberían ser neutrales”. Y señala su parecido con otras naciones que han sido llamadas al orden por la Unión Europea: “Es la democracia que criticamos en Polonia y en Hungría”.

Si se presente un recurso de inconstitucionalidad “es tan clara”, confiesa Tajadura, que “cuando se resuelva el recurso, tendría que anularse”. “En cuanto al fondo la cuestión está bastante clara que debería anularse”, explica. “La UE ya nos viene diciendo que tenemos que cambiar la forma de escoger los jueces”, señala el profesor, “otra cosa es que atendamos las recomendaciones”.