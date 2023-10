Este es el error que cometes cuando haces la cena y que podría afectar a tu sueño: atento a la luz

¿A quién no le pasa que después de varios días de lluvia o nubes, agradecemos cuando sale el sol? Es como si una parte de nosotros se alegrara y fuera feliz. Sonreímos por inercia al ver la luz del sol y se trata de un hecho generalizado. El ser humano necesita la luz, especialmente la luz natural diurna.

Tamara Pazo es bióloga especializada en neurociencia cognitiva y autora de 'Este libro te hará vivir más, o por lo menos mejor' y en 'La Tarde' ha hablado sobre la importancia de la luz para nuestra salud. De hecho, su libro está enfocado a la prevención de riesgos para la salud y la adquisición de hábitos fundamentales. Entre ellos, por ejemplo, habla fundamentalmente de los paseos bajo la luz del sol, aunque ella los llama "paseos de luz".





"Desde este ejercicio tan sencillo que parece dar un paseo al aire libre, estamos atacando por muchas vertientes a la salud", ha asegurado Pazo, que al final es "un proceso fundamental, que es la activación de la mañana". Ha explicado que nuestro cuerpo tiene "unos biorritmos sincronizados con el día y la noche". ¿Qué significa esto? Pues bien, que al día hay que darle las marcas de día "como son la luz natural, la actividad o comer". A la noche, sin embargo, hay que darle marcas que impliquen "oscuridad, descanso y no ingerir alimentos".





Si partiendo de esta premisa, y nada más levantarnos, le damos a nuestro cuerpo y cerebro acceso a esta luz natural, "es una forma de decirle a esos biorritmos que ya estamos en hora de empezar a producir las hormonas". No solo eso, también el sistema nervioso preparará a nuestros órganos para el inicio del día. Ahora bien, ahora que llega el invierno y las horas de luz natural se hacen más limitadas, es posible que te interese saber que la luz artificial también sirve.

En primer lugar, eso sí, ha matizado que de esta luz artificial o de los días nublados "no vamos a obtener vitamina D", que sí podemos conseguir, sin embargo, con la luz natural del sol cuando hay "mucha piel expuesta" y de una serie de alimentos como pescado, huevos, nueces o incluso aguacates. Ahora que ya estamos en materia y hablamos de luces, es también necesario apuntar este error que tienes en la cocina. Y sí, estamos hablando de las luces blancas de oficina o de la cocina.

Este es el error que cometes cuando haces la cena y que podría afectar al sueño



"Será una paradoja, pero hacer desayuno y comida con la luz intensa es maravilloso, pero ahora, a última hora, hacer la cena con esa luz no es tan interesante porque le seguimos diciendo al cerebro que son horas de día", ha asegurado la bióloga, lo cual podría incluso afectar a nuestras horas de sueño. Lo interesante, ha asegurado, "sería cocinar con este tipo de luces LED que se pueden colocar debajo del mueble, que simplemente hace como una luz horizontal que podría simular un atardecer. Eso sería una muy buena señal para el cerebro de "oye, vamos a ir bajando marchas, estás haciendo la cena última comida del día, se está poniendo el sol, vamos a ir relajándonos"". Una situación que, sin embargo, no nos interesa tener a primera hora de la mañana, cuando sí queremos esa "luz natural". En el caso de no tenerla, "luces arriba".

De hecho, Pazo ha asegurado que en países nórdicos, donde las horas de luz natural son limitadas, utilizan "terapias lumínicas". Además, en los espacios de trabajo "simplemente disponen de luces intensas con la mayor luminiscencia posible". Ha recordado, una vez más, que las luces claras deberían utilizarse por las mañanas, mientras que aquellas más cálidas "las reservamos para la noche".