El sol aumenta su actividad: “Podría llegar a ocurrir un apagón mundial”

El astro rey, el Sol. No sé si has visto alguna imagen en detalle, pero es como una gran bola de fuego, de rojos, negros y amarillos intensos, que desprende llamaradas como si de un dragón se tratase. No debemos mirar de manera directa al sol porque nos afecta a la retina.

El Sol está aumentando su actividad. En el último año lo está haciendo a un ritmo frenético, y desde que ha empezado el mes de julio, lleva varios días registrando llamaradas de gran intensidad.

La situación ha puesto en alerta las comunicaciones terrestres, ya que estas explosiones solares pueden afectar tanto a las conexiones eléctricas como a las señales de radio, de navegación y de la misma manera, a las transmisiones en el espacio. ¿Es normal esta actividad del sol? ¿Qué es lo que está pasando?

“La estructura del sol se asemeja a la de la tierra, tiene varias capas, un núcleo más grande que la tierra. La parte más externa es donde se produce la luz que vemos. Por esa región, la fotoesfera, hay multitud de estructuras, de manchas solares. Las manchas están producidas por campos magnéticos y afecta a regiones más externas, a la corona solar.” - asegura el doctor David Barrado Navascués, astrofísico del CSIC-INTA (del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial).

En los últimos años hay mayor actividad del sol, una actividad cíclica que lleva observándose más de 300 años, desde el descubrimiento de las manchas solares, y que se produce cada once años. “Se ha comprobado que hay periodos de mayor número de manchas y de menor número, cada 11 años. Se producen de forma natural y, en este momento, nos encontramos en una subida de número de manchas, lo que ocurre es que cada vez se juntan más manchas o más intensas.” - afirma el astrofísico.

Vivimos en una sociedad tecnológica donde dependemos de la tecnología para todo. Cualquier ámbito de nuestra vida está regido por aparatos electrónicos y estos son muy sensibles a la ampliación solar. “Esas partículas energéticas a la electrónica. Los miles de satélites funcionando se pueden ver afectados y su vida útil cae rápidamente.”

“Podría llegar a ocurrir un apagón mundial, aunque es muy improbable. Sabemos que estos fenómenos ocurren cada cientos de pocos de años, pero hay que estar preparados. Las compañías eléctricas son conscientes de que esto puede ocurrir. Debemos de ser conscientes de que va a llegar, preparar los sistemas siguiendo. los sistemas recomendados.” - finaliza el doctor David Barrado.