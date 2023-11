Estas son las dos ciudades donde es más barato enterrar en España: "Por 2.500 euros"

En esta festividad de todos los Santos, día de visitar a los familiares ya fallecidos en los cementerios, 'La Tarde' de COPE se ha querido preguntar por qué es tan caro enterrar a una persona en España: "¿tiene que ser tratado como un bien de lujo?", ha reflexionado en voz alta Pilar Cisneros.

Y es que en España, los servicios funerarios tienen un IVA del 21%, algo que encarece mucho el costo total ya que supone más de un 40% del importe definitivo que pagan las familias para enterrar a los suyos.

Como ha contado Pilar Cisneros, el gasto medio va desde 3.700 euros a los 5.000 euros.

Depende de la ciudad los precios varian mucho ya que, como se ha expuesto en 'La Tarde', "Vigo supera en más del doble el precio del entierro en Cádiz o en Zaragoza. Unos 6.000 en Vigo, 2.500 en las otras dos", ha expuesto Cisneros.





El gasto se reparte de la siguiente manera: el cementerio, una media, de 600 euros. Y luego, esquelas, coche fúnebre, unos 100 euros por una corona mediana. "Pero es que el 42% de ese coste lo suponen los impuestos", recordaba la copresentadora del programa.





La inflación, también persigue a los muertos

Pilar Cisneros le ha preguntado al economista Fernando Trias de Bes, colaborador habitual del programa, si "con estos precios podíamos asegurar que la inflación había llegado también a los entierros".

Y la respuesta de Trias de Bes ha sido clara: "claro, porque es que un ataúd lleva materiales que han subido de precio. Los coches van con combustibles. Claro, hay unos costes sujetos al precio de las materias primas".

Cisneros ha continuado esta sección enumerando los precios medios de los féretros, datos aportados por la OCU: "el féretro es lo más caro. De 600 a 1.200 euros. Por menos de 600 no encuentras nada. Y la media son 1.000 euros".













Sobre este asunto, Trias de Bes ha querido plantear una reflexión profunda: "Es duro analizarlo de esta forma. Pero, tú compara tu toma de decisión cuando te compras un coche, un ordenador, un mueble o cuando debes tomar decisiones tras la muerte de un ser querido. Claro, te enfrentas a la situación echo polvo. Y anímicamente no estás capacitado para tomar deciones con la mente fría. Y, claro, estás pensando en el ser querido y le quieres despedir como se merece. Tomas decisiones con muy poco objetividad".

Algo que, evidentemente, aprovechan aquellas empresas dedicadas al sector funerario. Porque, como dice Trias de Bes, "en ese momento tan delicado no estás para reparar en 200, 300 o 400 euros".





Pocas alternativas

El sector funerario en España no estaba liberalizado hasta el año 96, como ha contado Trias de Bes.

A partir de ese año, se liberaliza con la idea de que haya competencia, libertad.













Pero, como ha asegurado el economista, "esa liberalización no se ha producido. No es sencillo encontrar más de dos funerarias. Y luego, no hay mucho tiempo para poder tomar decisiones. Y, al final, sólo tienes un proveedor. Además, es que se trata de un sector con múltiples requisitos para entrar y, por tanto, es prácticamente un oligopolio", ha explicado en 'La Tarde', Trias de Bes.





¿Por qué el 21%?

Pilar Cisneros, se ha preguntado varias veces, durante la sección, por qué los servicios funerarios debían soportar un IVA del 21%.

Y Trias de Bes ha vuelto a ser muy claro: "Pues porque mueve millones de euros al año".

Y casi la mitad de ese dinero son impuestos que se pagan, por tanto, es mucho dinero para la Administración".

Por último, el economista ha recomendado tener un seguro contratado de decesos para no dejar un problema a los familiares. Y facilitar este mal trago sin que suponga apuros económicos.